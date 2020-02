VIDEO Relawan Banjir Bekerja di Tengah Cibiran, Acim: Membuat Munding Dongkol untuk Membantu Warga

Relawan Banjir Bekerja di Tengah Cibiran



BANDUNG, TRIBUN - Banjir di Bojongasih, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung sudah menahun. Tapi, bukan berarti, warga di sana merasa terbiasa dengan keadaan tersebut. Mereka berharap penanggulangan banjir tetap dilakukan.



Warga pun tak tinggal diam dengan keadaan itu. Mereka berupaya membantu sebisanya.



Yadi Supriadi (39), warga setempat, sagat merasakan betapa menderitanya warga di kawasan kota tua itu. Dia pun bersama-sama rekan-rekannya membuat sebuah komunitas yang bernama Munding Dongkol.



Acim, sapaan Yadi, membuat Munding Dongkol untuk membantu warga yang terdampak banjir. Mereka mencari donatur untuk mendapatkan bantuan yang kemudian mereka langsung menyampaikannya kepada warga yang membutuhkan.



Acim membentuk komunitas ini bersama-sama rekan-rekannya di daerahnya. Dia tadinya tidak peduli pada permasalahan di kampungnya. Banjir yang bertahun-tahun melanda di sana tidak membuatnya terpanggil.



Baru pada 2005, ketika banjir "menenggelamkan" Bojongasih, dia pun mulai tergugah. Saat itu, banjir di Bojongsari sangat besar. Air setinggi 1,5 meter benar-benar menghentikan semua aktivitas warga.



"Waktu itu warga menyebutnya banjir tsunami. Saya mulai bergerak dari diri sendiri," kata Acim, Ketua Munding Dongkol, saat ditemui di rumahnya di Kampung Bojongasih, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Rabu (19/2/2020).



Acim semakin tergugah ketika ada anggota keluarganya yang sakit dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata dipersulit. Dia pun berpikir harus menolong diri sendiri khususnya keluarga sendiri.



"Saya berpikir, saya harus berbuat sesuatu yang bermanfaat," kata Acim.



Mulai dari sana, Acim bersama warga lainnya door to door ke teman-temannya, yang bekerja di bidang konveksi. Teman-temannya itu memberikan donasi, berupa sembako. Sambako itupun mereka langsung diberikan kepada masyarakat.



Acim merasa kegiatannya menjadi kebanggan tersendiri baginya. Maka berlanjutlah pengumpulan bantuan dari donator dan langsung membagikannya langsung ke masyarakat.



"Kan, banjir itu setiap tahun, maka kami terus mencoba, ternyata banyak respon dari luar. Yang nitip ini, yang nitip itu, saya berikan langsung ke masyarakat," kata Acim.



Dari situ memicu Acim membentuk organisasi, yaitu pada 2016, bernama paguyuban karapyak. Pada 2017, mereka sempat menggelar aksi demo ke kabupaten menyuarakan masalah banjir.



Paguyuban itu lambat laun mulai ditinggalkan orang-orangnya karena kesibukan.



"Saya kemudian konsentrasi di daerah sendiri di Bojongasih, Desa Dayeuhkolot, bersama pemuda-pemuda, dan pemerintah setempat, mengumpulkan 5 RW saya membentuk komunitas Munding Dongkol," katanya.



Bagi yang ingin memberikan bantuan, kata Acim silakan datang ke sekretariat di Bojongasih, Dayeuhkolot. Munding Dongkol, kata Acim, tidak punya posko



"Donatur datangnya dari perorangan, komunitas, dari Warung Sedakah, dari One Day One Juz, Bank Mandiri, Teh Sosro. Banyaknya sih perorangan, termasuk yang luar biasa itu Kapolsek Dayeuhkolot," kata Acim.



Munding Dongkol itu bekerja sama dengan Polsek Dayeuhkolot dan Koramil Dayeuhkolot, sebagai mitra.



Menurut Acim, Munding Dongkol itu ada bukan hanya dalam bencana saja. Tapi ketika tidak ada bencana pun, mereka membuat program sosial, seperti Jumat Berbagi.



"Di sini, kan banyak jompo-jompo, banyak lansia-lansia yang perlu ditolong, banyak orang-orang yang keterbelakagan, nah, itu sasaran Munding Dongkol seperti itu," katanya.



Cibiran



Perjalanan tidak selamanya mulus, ternyata tanggapan dari masyarakat tidak semuanya postif. Cibiran negatif sering diterima Acim cs. Untuk itu, Acim dan anggotanya sudah siap mental memetahkan cibiran-cibiran itu.



"Kalau ada yang bicara begitu karena mereka tidak mampu melakukan apa yang kami lakukan. Kalau mereka melakukan yang seperti kami, pasti takkan mencibir kami," kata Acim yang diiyakan rekannya Syaifulah (45).



Syaifulah yang juga warga Bojongasih, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, sangat merasakan manfaat komunitas ini. "Kami memang melakukannya secara sukarela," kata Syaifulah.



Danramil Dayeuhkolot Kapten Inf Yevi Yuhana (48) sepakat. Munding Dongkol sangat bermanfaat buat masyarakat.



"Mereka terdepan, karena Munding Dongkol ada di sini, tinggal di bantaran juga jadi yang lebih paham, lebih mengerti lebih pertama turun ya Munding Dongkol," kata Yevi di Bojongasih, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Rabu (19/2/2020).



Mereka, kata Yevi, pemberi informasi, walaupun di sini ada Babinsa dan komunitas lain, tapi orang-orang sinilah yang paling tahu. (januar ph)





Ingin Mengubahnya Menjadi Berkah

KOMUNITAS Muding Dongkol mempunyai ide unik. Mereka memiliki keinginan mengubah kawasan banjir menjadi destinasi wisata. Komunitas ini tidak mau rumah-rumah yang terdampak banjir terlihat kumuh.



"Ke depan Munding Dongkol punya konsep, bagaimana caranya rumah yang sudah tidak layak, yang sudah roboh, jadi destinasi wisata," kata Yadi Supriadi alias Acim, pencetus Munding Dongkol, di Bojongasih, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Rabu (19/2/2020).



Menurut Acim kalau masuk ke gang-gang di sini, banyak rumah-rumah yang sudah roboh karena banjir yang terjadi tidak satu tahun dua tahun,



"Otomatis, kan, dampak dari banjir rumah-rumah yang kebanjiran itu jadi terlihat kumuh," katanya.



Acim menginginkan kampungnya menjadi kampung warna-warni. Rumah-rumah kumuh dimural. "Saya pengin jadi kampung warna-warni. Kalau ada donatur, lebih cepat lebih baik," katanya.



Andaikan penanganan banjir ternyata gagal, dan Dayeuhkolot banjir terus, Acim bersama komunitas Munding Dongkol ingin menjadikan kawasan banjir seperti ajang Agustusan.



Konsepnya, kata Acim, mereka bakal membuat pasar apung. Menurutnya, hal tersebut bisa terwujud karena masyarakat di sini sudah banyak yang memiliki perahu. Warga juga banyak yang berjualan, dan usahanya berhenti karena musibah banjir.



"Kalau jadi nanti banjir itu ditunggu. Kami akan mengumpulkan dana dari donatur, yang bisa diberikan buat modal bagi pedagang," kata Acim.



"Kami bikin konser musik, bazar banjir, di mana bisa menarik wisatawan ke sini, jadi banjir itu bukan musibah, tapi berkah buat masyarakat," ujarnya.



Acim menyebut, komunitasnya pernah membuat even Bandung Lautan Banjir pada 2019. Saat masyarakat harapannya sudah buyar karena bajir selama dua bulan.



Bandung Lautan Banjir berisi konser musik, pergelaran wayang, dan lain-lain. Lokasinya di tempat banjir, yang menontonnya juga terendam banjir.

"Kami di sana sediakan sembako dari donatur, sembako diserahkan kepada masyarakat setelah acara selesai. Sembakonya dari donatur dan pengisi acara," kata Syaifullah, rekan Acim.



Ke depan, Komunitas Munding Dongkol juga ingin membuat sekolah alam untuk anak-anak. "Supaya mereka bisa belajar tentang alam. Tidak buang sembarangan dan mengingatkan orang tuanya untuk menjaga sungai," kata Acim. (januar ph)



Munding Dongkol Penjaga Citarum



MUNDING dongkol adalah Bahasa Sunda untuk sebutan kerbau yang memiliki tanduk panjang memutar ke bawah, kemudian bagian tajamnya mengarah ke depan. Sebutan munding dongkol sering dikaitkan dengan mitos.



Menurut Yadi Supriadi (39) alias Acim, Munding Dongkol dalam mitos merupakan penjaga Citarum yang menggambarkan kepada masyarakat kapan datangnya banjir dan kapan surutnya banjir.



"Ketika munding itu melawan arus maka banjir akan datang, sebaliknya kalau mengikuti arus, bajir surut," kata Acim, Ketua Relawan Munding Dongkol di Bojongasih, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Rabu (19/2/2020).



Berasal dari situlah, Yadi menamakan komunitasnya. Karena, katanya, pemuda di sini tahu permasalahan bajir di wilayahnya masing-masing, seperti munding dongkol yang mengabarkan kapan terjadinya banjir.



"Ya, udahlah kami bikin komunitas Munding Dongkol. Kami tahu kapan air itu akan datang, kapan air itu akan pergi," kata Yadi.



Menurut Yadi, yang asli orang di bantara sungai, dulu Citarum benar-benar dijaga oleh semua orang. Beda dengan sekarang. Sekarang masyarakat membuang sampah dan limbah sembarangan.



"Kalau dulu tidak ada. Dulu tahun 1980-an, Citarum Dayeuhkolot, sangat bersih," katanya.



Acim bersama Munding Dongkolnya ingin mengembalikan Citarum ke asal. Untuk itu saat musim kemarau, ketika kawasannya tidak banjir, mereka fokus melakukan penanaman di bantaran Citarum.



"Bantaran di sini belum rapi, kami menginginkan Citarum ke zaman dulu, di mana ada pohon-pohon besar. Di bantaran juga harus ada biopori raksasa, pohon bambu. Pohon bambu menyerap airnya luar biasa, tahun 80-an di sini dikelilingi pohoh bambu," kata Acim.



Kalau sekarang, kata Acim, belum terlaksana karena komunitasnya belum mampu ke arah sana. "Sedikit-sedikit saja apa yang bisa kami lakukan," katanya.



Menurut rekan Acim, Syaifulah (45), penahan erosi paling kuat itu pohon bambu. "Harusnya memang secepatnya ditanami bambu," katanya.



Syaifulah juga bercerita tentang kampungnya Bojongasih menjadi lahan emas bagi pemilik indekosan atau kontrakan. Namun, katanya, karena banjir bisnis kontrakan menjadi lesu.

"Di sini saja ada 482 kamar kontrakan yang ditinggal penghuninya, rumahnya ambruk," kata Syaifulah yang juga sempat menjadi pengelola kontrakan yang ambruk.



Acim mengiyakan. Menurutnya, kalau saja ada pemilik yang punya kontrakan 20 kamar saja, si pemilik itu tidak perlu bekerja lagi. Itu, kata Acim, terjadi pada tahun 80-90-an



"Kalau banjir bisa ditanggulangi, harapan saya, mereka balik lagi ke sini.

Di sini tuh dekat perusaahan (pabrik). Yang kerja itu orang luar Bandung, mereka pilih ngontrak di sini, daripada jauh-jauh, harus ngongkos" kata Acim. (januar ph)

Penulis: Januar Pribadi Hamel

Video Production: Wahyudi Utomo