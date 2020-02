Ibunda Ashraf Sincalir Sudah Ikhlas dan Ucapkan Terima Kasih kepada Mereka yang Mendoakan Anaknya

TRIBUNJABAR.ID -Ibunda Ashraf Sinclair, Khadijah Abdul Rahman, menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah berkirim doa untuk anaknya.

Saat ini ia sulit menggambarkan perasaan sedihnya yang berkecamuk setelah meninggalnya sang anak.

Hal itu ia sampaikan dalam unggahan akun Instagram-nya, @dida_sinclair, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (22/2/2020).

"I just dont know where to begin! Words are so heavy and hard to describe how I feel now," tulisnya dalam kolom komentar keterangan foto unggahan tersebut.

Meski begitu, atas nama Ashraf Sinclair, Khadijah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah mengirimkan doa untuk anaknya itu.

"But what I must convey on behalf of my son, Ashraf, our heartfelt gratitude to everyone in this world who are sharing our grievance and feeling the pain with us on the departure of Ashraf Daniel b Mohamed Sinclair," tulis Khadijah.

Meski bersedih, Khadijah sadar ia tak bisa melawan kehendak Tuhan. Ia berujar, Tuhan memiliki rencana yang baik untuk hamba-Nya.

Meskipun sulit, mertua Bunga Citra Lestari itu mengaku tetap menerima kepergian Ashraf Sinclair dengan keikhlasan.

"Though its so hard but May his life hearafter be the best ever in his 40 years of life on Earth. Aamiin," tulisnya lagi.

Adapun Ashraf Sinclair meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung pada Selasa (18/2/2020) pukul 04.51 WIB.

Di hari yang sama, pihak keluarga langsung memakamkan Ashraf Sinclair di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

