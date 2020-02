Sudah Direvisi, Ini Jadwal Liga 1 2020 Pekan Pertama, Persib Bandung Tetap Lawan Persela

TRIBUNJABAR.ID - Terdapat sedikit perubahan pada jadwal pekan pertama Liga 1 2020 yang dimulai pada 29 Februari 2020.

Revisi jadwal tersebut dibuat setelah mendapat masukan dari sejumlah klub semisal Persiraja Banda Aceh dan Persipura Jayapura.

Pada Manager Meeting di Jakarta, Rabu (19/2/2020), Persiraja memang mengajukan beberapa permintaan khusus terkait jadwal Liga 1 2020.

Beberapa di antaranya adalah perombakan jadwal dari home lalu away ke home-home lalu ke away-away.

Dari jadwal baru direvisi PT LIB, tak banyak perubahan yang dilakukan.

Hanya laga Persiraja yang diubah dari awalnya bermain away menjadi home melawan Bhayangkara FC.

Sisanya, tak ada perubahan berarti alias tetap sama seperti pada draf jadwal semula.

Hanya ada satu pertandingan yang diubah hari penyelenggaraannya yakni Bali United kontra Persita Tangerang ke Minggu (1/3/2020).

Pada draf jadwal sebelumnya, laga Tira-Persikabo melawan Arema FC dijadwalkan pada Senin (2/3/2020).

Jadwal pekan pertama Liga 1 2020

Sabtu (29/2/2020)

Persebaya vs Persik Kediri

Madura United vs Barito Putera

Persiraja Banda Aceh vs Bhayangkara FC

Minggu (1/3/2020)

Persija Jakarta vs Borneo FC

Persipura Jayapura vs PSIS Semarang

Persib Bandung vs Persela Lamongan

PSM Makassar vs PS Sleman

Tira-Persikabo vs Arema FC

Senin (2/3/2020)

Bali United vs Persita Tangerang

