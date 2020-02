Profil Tiara Anugrah Saingan Lyodra di Final Indonesian Idol 2020, Ini Keunggulannya Versi Judika

TRIBUNJABAR.ID - Dua finalis Indonesian Idol 2020 akan bertarung memperbutkan posisi juara.

Mereka adalah Tiara Anugrah Eka Setyoandini dan Lyodra Ginting.

Kedua peserta memiliki suara emas dan daya tarik masing-masing.

Grand Final Indonesian Idol 2020 yang disiarkan pada 24 Februari 2020 itu akan berlangsung menegangkan.

Tiara merupakan kontestan Indonesian Idol yang berasal dari Jember, Jawa Timur.

Gadis berusia 18 tahun itu lahir pada 23 September.

Ia merupakan anak sulung dari pasangan Deddy Nugroho dan Sari Yoshida.

Sejak kecil Tiara Anugrah berkecimpung di dunia modeling.

Ia terdaftar sebagai salah satu anggota Jember Fashion Carnaval yang aktif.

Saat mengikuti audisi, Tiara menyanyikan lagu milik Raisa yang berjudul "Could it Be" dan berhasil mendapatkan tiga ‘yes’ dari BCL, Judika, serta Anang Hermansyah.