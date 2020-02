Sukses Terapkan Customer Value Management, XL Axiata Raih Penghargaan International  

XL Axiata CEM Awards: Group Head Marketing Strategy & Analytics XL Axiata, Dheeraj Kumar (kanan) menerima penghargaan 15th Annual Customer Experience Management in Telecoms Global Summit 2020 di London akhir Januari 2020 lalu. XL Axiata berhasil menjadi juara pertama untuk kategori Best-in-Class Example of Return on Investment (ROI)

Jakarta, 20 Februari 2020. Mengawali tahun 2020, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) berhasil meraih penghargaan dalam ajang internasional “15th Annual Customer Experience Management in Telecoms Global Summit 2020” yang berlangsung di London pada akhir Januari 2020 lalu.

Dalam ajang ini, XL Axiata berhasil menjadi juara pertama untuk kategori Best-in-Class Example of Return on Investment (ROI). XL Axiata menjadi satu-satunya perusahaan Asia yang meraih penghargaan dalam ajang tersebut.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini mengatakan, “Syukur alhamdulillah, tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan bagi XL Axiata, mendapatkan pengakuan atas keberhasilan kami dalam menjalankan efisiensi operasional berbasis data yang sekaligus juga mampu menghadirkan customer experience di pasar yang sangat kompetitif.

Penghargaan ini tentu akan menambah semangat kami untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan dan di saat yang bersamaan juga meningkatkan kualitas layanan, baik dalam menyediakan infrastruktur jaringan yang unggul, maupun menyediakan layanan-layanan yang inovatif yang mampu menjawab kebutuhan semua segmen pelanggan.”

Predikat Best-in-Class Example of Return on Investment (ROI) ini diberikan berdasarkan keberhasilan atas inisiatif yang dilakukan XL Axiata melalui customer value management berdasarkan analitik melalui platform visualisasi tunggal.

Platform ini didukung oleh analisis data dan alat pemodelan berbasis artificial intelligence untuk mengintegrasikan berbagai data dari sumber internal dan eksternal, yang mencakup data pasar, data pengalaman pelanggan, dan data jaringan seperti billing/probe/OSS data. Sebagai hasilnya, ROI di area-area utama mampu meningkat secara signifikan.

Ajang “15th Annual Customer Experience Management in Telecoms Global Summit” ini merupakan kompetisi global yang melibatkan banyak brand telekomunikasi terkemuka di dunia.

Ajang ini juga dinilai berperan mendorong peningkatan kualitas layanan pada industri telekomunikasi secara global. Ajang, yang disponsori oleh Huawei ini, berfokus pada tema terkait customer experience yang memberikan pengaruh kuat pada return on investment, personalization, dan and customer engagement tools.

Pemenang di setiap kategori diputuskan oleh panel juri yang merupakan perwakilan dari CX Network, Telenet, Jazz dan Huawei Technologies Co., Ltd.