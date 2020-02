Persib Bandung Menang Terus di Setiap Laga Uji Coba, Robert : Itu Bukan Hasil yang Dicari

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Persib Bandung mencatatkan kemenangan beruntun dalam laga setiap uji coba yang dimainkan Persib Bandung yang hampir sebulan selama pramusim 2020.

Tercatat empat kemenangan Persib Bandung melawan tim baik di Liga 1 maupun di Liga 2 seperti Persib vs Barito 2-1, Persib vs Persis Solo 2-0, Persib vs PSS Sleman 2-0 dan Persib vs PSKC 3-0. Satu pertandingan melawan tim Malaysia Persib vs Melaka United menang 3-1.

Persib hanya mencatatkan kekalahan saat mengikuti kompetisi Asia Challenge di Selangor Malaysia melawan Selangor FA dengan skor 3-0 dan menang melawan Hanoi FC dengan skor 2-0.

Pelatih Persib Bandung Robert Alberts menjelaskan soal anak asuhnya itu mencatatkan kemenangan setiap laga uji coba yang dijalani Persib Bandung.

Menurutnya hasil dari uji coba bukan tujuannya, melainkan yang dicarinya adalah perkembangan dari para pemainnya itu sendiri dan mencari kerangka pemain yang dipersiapkan untuk liga musim depannya.

"Di masa pramusim, hasil di uji coba bukan yang dicari. Semua harus diedukasi, dalam pramusim yang dicari adalah perkembangan dari pemain, perkembangan dalam stamina dan mulai mencari formula dari tim, formasi (yang digunakan)," ujar Robert.

Robert menegaskan merujuk tim-tim sepakbola yang sudah maju, fokus bukan kepada hasil melainkan fokus membawa tim ke jalur dan performa terbaik.

"Tapi banyak orang yang lebih menuntut hasil di pramusim. Jika kalian melihat di negara yang sudah lebih maju mereka tidak fokus pada hasil dan fokus membawa tim kembali ke jalurnya (memasuki musim baru), memadukan pemain baru untuk bisa menyatu dengan sistem di dalam tim dan pemain yang sudah ada" jelasnya.

Sebulan lamanya mempersiapkan tim, Robert menilai para pemainnya itu menunjukkan perkembangan yang signifikat.

Para pemain sudah sudah beradaptasi satu dengan pemain lainnya, hal itu menujukkan progresnya.

"Saya melihat pemain baru beradaptasi, saya melihat harmoni tim di dalam dan luar lapangan, bagaimana melihat tim melaju ke arah yang benar dan itu yang kami lihat,kami sudah menunjukan perkembangan yang positif dan kami terus membaik," ujarnya.

Menurut Robert kemenangan dari hasil laga uji coba merupakan bonus dari apa yang sudah disiapkannya. Tujuannya adalah kompetisi liga 1 musim 2020 mendatang dan memenangi setiap pertandingan.

"Soal hasil, saya tidak melihat itu, kemenangan hanya bonus dari apa yang sudah kami kerjakan. Kami ingin memenangi setiap pertandingan, tapi perkembangan tim menjadi prioritas," tegasnya.