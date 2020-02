Kunci Gitar Lagu Jaran Goyang - Nella Kharisma, Kunci Gitar Termudah untuk Pemula, Langsung Mainkan

TRIBUNJABAR.ID - Berikut inilah kunci gitar lagu Jaran Goyang Nella Kharisma yang mudah untuk pemula.

[Intro]

Em D D Em

Em D D Em

[Chorus]

Em

Apa salah dan dosaku sayang

D

cinta suciku kau buang-buang

D

lihat jurus yang kan kuberikan

Em

Jaran Goyang.. Jaran Goyang..

Em

Sayang janganlah kau waton serem

D

hubungan kita semula adem

D

tapi sekarang kecut bagaikan asem

Em

emar mesem..semar mesem..

[Verse 1]

Em

Jurus yang sangat ampuh teruji terpercaya

D

tanpa anjuran dokter tanpa harus muter-muter

D

cukup siji solusinya pergi ke mbah dukun saja

Em

langsung sambat "Mbah saya putus cinta"..

Em

Kalau tidak berhasil pakai jurus yang kedua

D

semar mesem namanya Jaran Goyang jodohnya

D

cek rodok ndagel syarate penting di lakoni wae

Em

ndang di cubo pasti kasil terbukti khasiate gejrot!

[Pre-chorus]

Em

Dam du di dam aku padamu

D

I love you, I can't stop loving you

D Em

oh darling Jaran goyang menunggumu..

[Chorus]

Em

Apa salah dan dosaku sayang

D

cinta suciku kau buang-buang

D

lihat jurus yang kan kuberikan

Em

Jaran Goyang.. Jaran Goyang..

Em

Sayang janganlah kau waton serem

D

hubungan kita semula adem

D

tapi sekarang kecut bagaikan asem

Em

emar mesem..semar mesem..

[Verse 2]

Em

Wes hop setop mandekko disek sek sek

D

jangan bicara jangan berisik sik sik

D

gek ayo ndang mangkat dukun rasah kakean ngelamun

Em

dukun, dukun, dukun, ayo dukun..