Hari Ini Ulang Tahun J-Hope BTS, ARMY Ramaikan Tagar #HappyBirthdayJhope

TRIBUNJABAR.ID - Personel grup idola BTS, Jung Ho-seok atau dikenal dengan sapaan J-Hope merayakan ulang tahun yang ke-26 tepat hari ini, 18 Februari 2020.

Banyak penggemar pun mengucapkan selamat ulang tahun dan membanjiri Twitter dengan tanda pagar (tagar) yang menjadi trending topic di dunia.

Tak hanya penggemar, dilansir dari Allkpop, Selasa (18/2/2020), sejumlah selebritas asal Korea juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk J-Hope.

Setidaknya sembilan dari 10 tagar terkait ulang tahun J-Hope menjadi trending topic di Twitter.

Di antaranya, #HappyBirthdayJhope, #Hobi, #OurRemedyJhope, #Jhopebirthday, #???_????_?_???_????, #HopeAlwaysHere, # Jung Hoseok, #HappyHopeTime, #HAPPYJHOPEDAY, #ILOVEJHOPE, #????_Jhope_????_? (You're the only one Jhope), #LightOfHopeDay. #WithJhopeOnTheSide, #JHOPE_IS_MY_EGO, #JHopeOurSunshine, dan #HOSEOKDAY.

Tagar ulang tahun J-Hope BTS ()

“Happy Birthday Happy boys My happiness Jhope #HappyBirthdayJhope,” unggah salah seorang penggemar di Twitter.

“Happy birthday to our sunshine thanks for always bringing such a positive energy wherever you are. Love you sooo much #HappyBirthdayJhope,” tulis penggemar yang lainnya.

Tak sedikit juga penggemar yang mengucapkan selamat dengan menggungah foto dan video dari J-Hope.

Selamat ulang tahun J-Hope.

