Yamaha ITGP 2020 Cetak Teknisi Juara dan Handal Kelas Dunia

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ajang Yamaha ITGP (Indonesia Technician Grand Prix) 2020 regional Area Jawa Barat kembali digelar.

Event ini merupakan kompetisi bergengsi bagi seluruh teknisi Yamaha dimana masing-maslng teknisi saling beradu skill dan menunjukkan kemampuan maksimalnya dalam hal pengetahuan dan kemampuan teknis sepeda motor berteknologi Fuel Injection (FI) besutan khas Yamaha, disamping juga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

Chief Yamaha DDS II, Johannes BMS, mengatakan bahwa ajang ITGP tahun ini merupakan ajang yang ke-17 dimana tahun ini mengambil tema 'Yes We Are Connected' yang memberi makna bahwa teknlsl harus dapat berhubungan baik dengan pelanggan sehlngga komunikasi dapat terjalin dengan baik dan lebih dekat satu sama lain.

"ITGP tingkat Regional Jawa Barat telah dilaksanakan sebanyak 16 kali sejak tahun 2000 dan tahun ini adalah pelaksanaan ITGP yang ke-17," kata Johannes dalam pembukaan ITGP di Kantor Yamaha DDS II Jalan Sukarno Hatta, Senin (17/2/2020).

Suasana tes teori Ajang Yamaha ITGP (Indonesia Technician Grand Prix) 2020 regional Area Jawa Barat di Kantor Yamaha DDS II Jalan Sukarno Hatta, Senin (17/2/2020). (Tribun Jabar/Kemal Setia Permana)

Johannes menyebutkan bahwa keterampilan tehnikal bagi teknlsl sangat penting agar teknisi dapat melakukan pekerjaan dengan cepat dan akurat, selain juga kemampuan berkomunikasi yang baik dengan pelanggan.

Menurut Johannes, sangat penting bagi teknlsi Yamaha untuk bekerja secara profesional dengan tujuan mendapatkan hasil kerja yang memuaskan para pelanggan.

Yamaha ITGP, kata Johannes, dilaksanakan setiap dua tahun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan motivasi para teknisi agar mampu menjawab kebutuhan pasar akan pelayanan, perbaikan dan perawatan yang terbalk seiring dengan berkembangnya teknologl sepeda motor.

"Ajang ITGP juga membuktikan bahwa teknisi Yamaha adalah para teknisi yang Handal dan tersertifikasl melalui berbagai Training Reguler Yamaha yang sudah berstandard global. Event ini telah menjadi suatu event yang ditunggu tunggu para teknisi Yamaha karena menjadi ajang pembuktian atas kemampuan teknisl dari tiap bengkel di seluruh wilayah Jawa Barat. Ini terlihat dari keikutsertaan seluruh teknisi Jawa Barat saat seleksi awal di masing masing bengkel," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator After Sales Doddy NS, mengatakan bahwa seleksi awal Yamaha lTGP 2020 dimulai sejak awal November 2019 di masing-masing bengkel resmi Yamaha yang diikuti 1.126 teknisi.

Dari seleksi awal ini akhirnya terpilih 30 teknisi yang berkompetisi pada tingkat regional Jabar.

"Dari kontes tingkat regional Jawa Barat ini dihasilkan satu teknisi terbaik. Selanjutnya, teknisi terbaik regional ini akan mewakili Jabar berkompetisi di tingkat Nasional pada Juli 2020 di Jakarta. Juara satu tingkat nasional akan mewakili Indonesia di kompetisi tingkat dunia yaitu WTGP ( Word Technician Grand Prix ) 2020 di Jepang Oktober nanti yang juga akan diikuti oleh teknisi dari berbagai negara di dunia. Jadi memang ITGP ini bertujuan menghasilkan teknisi yang juara dan handal," kata Doddy.

Dari hasil seleksi tahap dua Regional Jabar ini, akhirnya terpilih tiga juara yaitu masing-masing Boni Hendrawan (Juara 1, Fortuna Ciparay), Asep Gunawan (Juara 2, Bahana Cikampek), serta Nasrullah ( (Juara 3, Bahana Sukabumi). Juara satu berhak mewakili Jabar ke tingkat Nasional pada Oktober 2020 di Jakarta. (kemal setia permana).