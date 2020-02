Bank Bukopin Hari Ini Menggelar Program Nonton Bareng (Nobar) Film ”Milea: Suara Dari Dilan”

Direktur Konsumer PT Bank Bukopin Tbk Rivan A Purwantono mengatakan program promo nonton bareng tersebut diselenggarakan untuk meningkatkan akuisisi user aplikasi tabungan digital Wokee sekaligus meningkatkan public awareness terhadap aplikasi Wokee, terutama di kalangan masyarakat urban dan cashless society.

“Kami ingin mewujudkan aplikasi Wokee sebagai bagian dari lifestyle bagi generasi milenial di Indonesia.” ujarnya hari ini.

Program Nobar ”Milea: Suara Dari Dilan” diadakan di TCC XXI Tanjung Pinang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2020, sedangkan di Boemi Kedaton XXI Bandar Lampung, Ciwalk XXI Bandung, Nipah XXI Makassar,

Lombok Epicentrum Walk XXI Mataram, Tunjungan Plaza XXI Surabaya, Solo Square XXI Solo, dan Tasik XXI Tasikmalaya dilaksanakan serentak pada tanggal 15 Februari 2020.

Dalam program tersebut, setiap pengguna aplikasi Wokee dapat mengikuti Program Buy 1 Get 1 untuk mengikuti nobar ”Milea: Suara Dari Dilan”, dimana setiap pengguna yang telah memiliki aplikasi Wokee dapat membeli 1 tiket dengan harga normal pada Booth Wokee yang tersebar di masing-masing kota dan akan mendapatkan bonus 1 tiket.

“Bank Bukopin berharap program ini akan memberikan kepuasan kepada pengguna dengan mendapatkan promo serta diskon yang menarik untuk setiap transaksi menggunakan Wokee.

Kami akan terus menggelar program yang menarik agar para pengguna terbiasa menggunakan fitur-fitur yang tersedia di Wokee. Strategi ke depannya aplikasi Wokee akan memiliki fitur login menggunakan teknologi face recognition yang akan memudahkan penggunakan untuk login ke Wokee.” tambah Rivan.

Dalam kesempatan yang sama, Branch Manager Bank Bukopin Bandung, Wigi Tresnadi Indra, mengatakan bahwa Wokee adalah inovasi perbankan digital dengan target masyarakat urban dan sadar akan teknologi.

Aplikasi tersebut merupakan evolusi dalam perbankan dengan proses digitalisasi yang membuat nasabah tidak perlu lagi ke bank apabila ingin membuat rekening tabungan, dan bisa diakses dimana pun berada. Saat ini aplikasi Wokee sudah bisa mengakomodir pengguna untuk Top Up saldo e-Wallet seperti Ovo, Go-Pay dan Link Aja.

"Bank Bukopin sangat erat hubungannya sebagai salah satu bank pertama yang menyediakan layanan transaksi berbasis non tunai untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Bertumbuhnya berbagai perusahaan finansial berbasis teknologi (fintek) dan marketplace yang menyediakan berbagai layanan transaksi non tunai,

membuat Bank Bukopin kembali menggelar berbagai program untuk membangun brand awareness atau mengenalkan kembali pemahaman kepada masyarakat terkait berbagai fitur yang dimiliki Bank Bukopin melalui aplikasi Wokee," ujar Wigi.

Dengan menggunakan Wokee, nasabah tidak perlu lagi membawa kartu ATM, karena dengan Wokee nasabah bisa melakukan tarik tunai tanpa menggunakan kartu ATM dan berbelanja di merchant-merchant dengan media Pay by QR Code. Per Desember 2019 year on year jumlah account mengalami growth sebesar 38% menjadi 27.485 user.