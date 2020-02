Mahindra Scorpio Siap Menantang Pesaingnya di Bandung

BANDUNG, TRIBUNJABAR.ID - RMA dan Saluyu Gatsu Motor Bandung meluncurkan Mahindra Scorpio Pik Up (double cabin dan single cabin) dan Bolero di Bandung, Sabtu (15/2/2020).

Sales and Marketing Senior Manager RMA Yanto Mardianto mengatakan Scorpio Pik Up diperuntukkan sebagai kendaraan bekerja.

"Membantu pebisnis untuk mengembangkan usahanya lebih baik lagi dengan biaya rendah. Harganya kompetitif dengan produk value for money. Selain itu, menjadi alternatif pilihan buat market," ujarnya di sela Soft Opening and Roadshow PT Saluyu Gatsu Motor sekaligus peluncuran Mahindra Scorpio Pik Up di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Sabtu.

Jawa Barat menjadi satu di antara sasaran karena potensial dalam market pikap, terutama untuk logistik dan perkebunan.

"Ini tahun pertama Mahindra di Jawa Barat. Kami optimistis karena harganya kompetitif dengan daya angkut yang lebih baik," kata Yanto.

Service Manager PT Saluyu Gatsu Motor Dadan Sundana mengatakan Mahindra bergaransi selama tiga tahun atau 100 ribu kilometer.

"Mahindra sudah siap bersaing dengan kompetitor. Apalagi teknologi yang ada di Scorpio Pik Up dengan 4WD dan enam percepatan," ujarnya.

Sales Manager PT Saluyu Gatsu Motor Tedi Irawan mengatakan harga Mahindra Scorpio Pik Up double cabin Rp 325 juta dan single cabin Rp 290 juta. Semuanya on the road Bandung.

Direktur PT Saluyu Gatsu Motor Dewi Asiana mengatakan konsumen bisa mendatangi diler untuk mencoba pengalaman berkendara dengan Mahindra.

Mahindra Scorpio Pik Up bermesin mHawk 4-cylinder turbo-diesel 2.2 liter. Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga maksimum sebesar 140 HP, serta torsi 320 nM.

Mobil asal India ini menggunakan sistem penggerak empat roda dengan fitur shift on the fly.

Scorpio Pikup memiliki daya angkut hingga 1,1 ton dan daya derek hingga 2,5 ton.

Untuk keamanan, Scorpio dilengkapi fitur anti-lock braking system (ABS), dual airbags di sisi pengendara dan penumpang, anti-roll technology, crash protection crumple zone, dan central lock alarm.

Interior Scorpio didominasi abu-abu dengan single din headunit yang sudah mendukung MP3, USB, dan AUX.

Untuk eksterior, bagian samping dan depan Scorpio terlihat berotot. Apalagi dengan sporty bonnet scoop di kap mesin.