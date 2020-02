Firasat Karen Pooroe Sebelum Anaknya Meninggal, Ternyata Sempat WhatsApp Arya Claproth

TRIBUNJABAR.ID - Beberapa hari sebelum Zefania (6) meninggal, Karen Pooroe tidak bisa tidur.

Seperti firasat ibu, Karen Pooroe gelisah dan merasa dadanya sakit tanpa tahu penyebabnya.

Selama tiga hari Karen Pooroe tidak terlelap, obat tidur yang diresepkannya bahkan tak mampu membuat kantuk.

Sudah berbulan-bulan Karen Pooroe tidak bertemu putrinya yang tinggal bersama sang suami, Arya Claproth.

Zefania dikabarkan jatuh dari balkon lantai enam apartemen di mana Arya tinggal pada Jumat (7/2/2020) sekitar 21.30 WIB.

Beberapa jam setelah kejadian Zefania jatuh dari balkon, Karen Pooroe mengirim pesan WhatsApp ke Arya Claproth.

"Saya sudah punya firasat karena 3 hari saya ga tidur. Jam 1 malam pada tanggal 7 menuju tanggal 8 setelah sekian lama saya WhatsApp Arya," kata Karen Pooroe ketika menjadi bintang tamu Hotman Paris Show yang tayang pada 12 Februari 2020.

Dalam pesan WhatsApp itu, Karen Pooroe ingin sekali bertemu Zefania. Ia memohon-mohon agar bisa dipertemukan.

"Arya saya sangat merindukan Zefi kalau kamu masih punya hati itu hak dia bertemu ibunya. Kamu mau benci saya terserah tapi jangan lakukan itu sama anak kamu please call me tomorrow, I need to see her face, I just want to talk to her," begitu isi pesan WhatsApp sesuai pengakuan Karen.

Bukan jawaban yang diinginkan Karen, ia justru diberi tahu Zefania telah meninggal beberapa jam setelah pesan tersebut dikirim.