Tim Persib Bandung Sudah Ditunggu Bobotoh di Bandara Adi Soemarmo, Sudah Datang Sejak Pagi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Solo, Drajat Sugiri

TRIBUNJABAR.ID - Persib Bandung dijadwalkan akan melakukan uji coba dengan melawat ke kandang Persis Solo.

Pertandingan uji coba ini dijadwalkan digelar di Stadion Manahan Solo pada Sabtu, (15/2/2020) mulai pukul 20.30 WIB.

Laga uji coba ini bertajuk ‘Anniversary Martch: A Sinergy Between Supporters and The Goverment’ yang merupakan serangkaian perayaan ulang tahun Pasoepati ke-20 dan Kota Solo yang ke-275.

Persib Bandung akan bertola ke Solo dengan menggunakan jalur udara.

Skuat Maung Bandung dijadwalkan bertolak menuju Solo pagi ini, Jumat 14 Februari 2020 melalui penerbangan dari Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung.

Nama-nama seperti, penjaga gawang Teja Paku Alam, Zalnando, Omid Nazari hingga duet penyerang Geoffrey Castillion dan Wander Luiz masuk dalam daftar pemain yang dibawa pelatih Robert Rene Alberts.

Hanya satu pemain yang tidak ikut bergabung, yakni Febri Hariyadi lantaran mendapatkan pemanggilan Tim Nasional Indonesia

Kedatangan Persib Bandung di Solo telah dinantikan oleh Bobotoh Soloraya

Salah satu diantaranya Muhamad Aji Guntoro yang merupakan bobotoh Soloraya dan telah menunggu tim kesayangannya itu sejak pagi, Jumat (14/2/2020).