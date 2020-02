Tak Muluk-muluk, Ini Target Salahuddin untuk Persis Solo vs Persib Bandung

TRIBUNJABAR.ID- Pelatih Persis Solo, Salahuddin, tidak memasang target muluk-muluk dalam laga uji coba timnya melawan Persib Bandung.

Pertandingan Persis Solo vs Persib Bandung digelar di Stadion Manahan, Surakarta, Sabtu (15/2/2020) malam.

Sebagai persiapan lawan Persib Bandung, Persis Solo menggelar latihan di Stadion Manahan, Jumat (14/2/2020) pagi.

Ini ada pertama kalinya, Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo-, kembali ke Stadion Manahan setelah 1,5 tahun jadi musafir karena bermarkas di Madiun, Jawa Timur.

Salahuddin menyebut laga melawan Maung Bandung merupakan ajang menguji mental para pemainnya.

“Kami sebenarnya melatih mental pemain dan kita tidak memasang target tinggi," ujar mantan pemain Timnas Indonesia yang berhasil mengantarkan Merah Putih menjuarai Sea Games 1991 Filipina itu.

Pemain Persib Bandung Wander Luiz dan Geoffrey Castillion berusaha melewati rintangan saat latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (5/2/2020). (Kolase Tribun Jabar/Deni Denaswara)

“Kami memanfaatkan laga ini dengan baik untuk meraih hasil maksimal,” ucap Salahuddin setelah memimpin sesi latihan Persis Solo di Stadion Manahan.

Dalam kesempatan ini, pemain anyar Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- juga tampak mengikuti sesi latihan.

Mereka antara lain Engelberd Sani (ex Madura United), Rishadi Fauzi (ex Persija), dan Syahroni (ex Mitra Kukar).

Rencananya laga uji coba Persis Solo kontra Persib Bandung akan berlangsung pada Sabtu (15/2/2020) malam di Stadion Manahan, Surakarta.

Selain uji coba, pertandingan yang bertajuk ‘Anniversary Match: A Sinergy Between Supporters and The Goverment’ ini merupakan rangkaian perayaan ulang tahun ke-20 Pasoepati dan ke-275 Kota Solo. (Muhammad Nursina Rasyidin)

