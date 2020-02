Potret Cantik Anak Shandy Aulia yang Baru Lahir, Diberi Nama Claire Herbowo

TRIBUNJABAR.ID - Kabar Bahagia datang dari artis peran Shandy Aulia.

Ia baru saja dikaruniai anak pertama. Shandy melahirkan anak pertamanya pada Rabu (12/2/2020).

Bayi berjenis kelamin perempuan ini diberi nama Claire Herbowo.

Kabar bahagia ini dibagikan oleh Shandy Aulia lewat unggahan di akun Instagram-nya, Kamis (13/2/2020).

"Praise the Lord. It’s A Girl! Welcoming our daughter Claire Herbowo, 12.02.2020, 2815 gr | 49 cm, With Love David & Shandy Herbowo," tulis Shandy dalam keterangan unggahannya seperti dikutip Kompas.com, Kamis.

Berdasarkan keterangan, bayi mungil Shandy dan suaminya David memiliki berat 2,815 gram dengan panjang 49 cm.

Shandy Aulia melahirkan saat usia kandungannya sudah 40 minggu.

Dalam foto yang diunggah oleh Shandy, terlihat Claire sedang tidur nyenyak di sebuah keranjang bayi.

Pada unggahan sebelumnya, Shandy hanya menulis "dreams do come true." Shandy mengunggah foto bersama David yang sedang menggendong putri pertama mereka.

Mereka bertiga kompak mengenakan pakaian putih. Penantian panjang Shandy akhirnya terbayarkan.

Pasalnya, Shandy dan David telah menikah sejak 12 Desember 2011. Hampir 9 tahun mereka menanti kehadiran buah hati. Selamat Shandy dan David!

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Selamat! Shandy Aulia Melahirkan Anak Pertama", https://www.kompas.com/hype/read/2020/02/13/231655466/selamat-shandy-aulia-melahirkan-anak-pertama?page=all.

Penulis : Andika Aditia

Editor : Dian Maharani