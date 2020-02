Apresiasi Dealer Honda di Jawa Barat, DAM Gelar Customer Satisfaction Awards 2020

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat kembali menggelar Customer Satisfaction (CS) Award 2020.

Kegiatan ini merupakan wujud apresiasi terhadap dealer-dealer yang telah memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen di Jawa Barat.

CS Awards menjadi agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh DAM sejak tahun 2009.

Pada tahun ini, sebanyak 220 Dealer Resmi Sepeda Motor Honda di Jawa Barat mengikuti acara CS Award 2020 di Harris Hotel & Convention, Bandung pada 13 Februari 2020.

General Manager Honda Customer Care Center (HC3) DAM, Fenny Hasibuan, mengatakan CS Award menjadi agenda tahunan yang dilakukan secara rutin untuk memberikan apresiasi kepada Dealer sepeda motor Honda di Jawa Barat.

CS Award diberikan kepada dealer yang berprestasi dalam menerapkan standarisasi dan mengembangkan kualitas layanan prima demi mewujudkan loyalitas konsumen.

Pemenang Best Customer Satisfaction Team 2019 foto bersama dengan Fenny Hasibuan selaku General Manager Honda Customer Care Center PT Daya Adicipta Motora. (ISTIMEWA)

CS Award tahun ini memperlombakan 6 (enam) kategori diantaranya yaitu The Best Customer Satisfaction Index, Best Customer Satisfaction Team, Best Customer Satisfaction Area yaitu para jawara di area masing-masing, Best Regular Dealer in Network Operational Standard, Best Wing Dealer in Network Operational Standard, Best Customer Day, Best PIC CRM, Best Customer Relationship Management dan Best Frontline People in Mystery Shopping.

Penilaiain CS Award menggunakan 2 metode yang dilakukan yaitu Dealer Evaluation Program (DEP) dan Customer Satisfaction Program (CSP).

Untuk DEP penilaian dilakukan berdasarkan dari sisi internal sedangkan CSP penilaian dilakukan bersadarkan survei ke konsumen.

“Kami akan terus memberikan apresasi yang menarik dan menantang dalam CS Award mendatang demi meningkatkan motivasi Jaringan beserta team sepeda motor Honda di Jawa Barat untuk selalu memberikan layanan yang terbaik demi pelanggan sepeda motor Honda,” ujar Fenny.

Best Customer Satisfaction Index 2019:

1. CV. Tridjaya Anugerah Sukses - Indramayu

2. CV. Agung Motor - Cipanas Cianjur

3. CV. Agung Motor - Cianjur