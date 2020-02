Maizura Lolos Casting Gara-gara Berwajah Gadis Desa

MENITI karier bermusik dari bawah benar-benar dijalani oleh Maizura. Dara 20 tahun ini benar-benar merasakan bagaimana suara emasnya dia tawarkan dari kafe ke kafe sejak dirinya masih duduk di bangku SMP di Makassar.

Saat itu ia bersama band sekolahnya memang nekat mendatangi kafe-kafe hanya untuk menyalurkan bakat bermusiknya. Ia dan teman-temannya pede menawarkan diri ke kafe-kafe karena memiliki pengalaman manggung di acara pentas seni (pensi) beberapa sekolah di Makassar.

“Mungkin saat itu kami masih SMP, masih anak-anak sehingga banyak ditolak kafe,” kata dia saat berkunjung ke Kantor Tribun Jabar Jalan Sekelimus Utara 2-4, Soekarno-Hatta, Bandung, Kamis (13/2).

Menurutnya, ia sudah senang nyanyi sejak kecil. Meskipun tak ada darah seni di keluarganya, namun ia tak patah arang untuk terus belajar secara otodidak. “Saya tak pernah les bernyanyi ke guru les. Belajar nyanyinya ya sendiri saja secara otodidak,” kata dia.

Saat duduk di bangku kelas 2 SMA, ia diajak oleh teman-temannya untuk ikut audisi bakat bernyanyi, The Voice Indonesia. Dari sekian ratus peserta audisi, akhirnya ia melenggang ke Jakarta.

Bermodalkan lagu dari Paramore berjudul Still Into You, ia berhasil memikat juri, Judika dan Kaka Slank. “Saat kedua juri tersebut memencet tombol di babak blind audition, perasaam saya langsung bahagia. Akhirnya saya pilih untuk dilatih oleh coach Judika karena dia yang pertama kami memencet tombol,” tuturnya.

Sayangnya perjalanannya di babak audisi harus berakhir di babak kedua. Di babak battle, dara yang akrab disapa Mai ini kalah bersaing dengan Regina Poetiray dari kubu Anggun C. Sasmi. “Sudah tentu ada rasa sedih karena harus berakhir di babak yang kebilang masih awal. Sempat down juga tapi saya harus cepat bangkit,” kata dia.

Setelah tereliminasi tawaran menyanyi malah lebih banyak Ia sering jadi artis tamu di acara-acara pemerintahan, ulang tahun perusahaan, dan juga jadi wedding singer top. Dua tahun berselang, akhirnya label Musika melihat potensi dari Mai. Pada 2018, akhirnya ia menjadi bagian dari Musica Studio.

Tak lama berselang, ia pun diajak untuk mengikuti casting film berjudul ‘Bebas’ garapan Mira Lesmana. “Saya tak menyangka bisa lolos casting. Kata Mba Mira, wajah saya cocok untuk berperan sebagai gadis desa, mungkin karena polos kali,” kata dia sembari tersenyum.

Saat ini ia masih melakukan tur promo dari singel lagu berjudul ‘Aku Tanpamu’ ke beberapa kota, termasuk di Bandung. Lagu tersebut, kata gadis kelahiran 7 Maret 2000 ini, berceritakan tentang seseorang yang harus kehilangan kekasih hatinya, tapi harus bangkit dan tidak bermuram durja berlama-lama.

“Pasti semua orang pernah mengalami momen seperti ini. Lagu ini bercerita tentang bagaimana sedihnya kita ditinggal kekasih hati. Kita terpuruk dan rapuh. Tapi pesan dari lagu ini adalah kita harus segera move on dan harus siap menghadapi hidup lagi,” kata dia.(oktora veriawan)