LOMBA KREATIVITAS SISWA RAUDHATUL ATHFAL BERSAMA MORINAGA CHIL*GO! YOGYA LEMBANG & IGRA LEMBANG

TRIBUNAJABAR.ID, Bandung - Anak yang aktif dan cerdas multitalenta menjadi harapan dari semua Ibu di tengah era persaingan yang semakin ketat. Ditambah lagi dengan sangat majunya perkembangan teknologi komunikasi, kami – Kalbe Nutritionals dan Morinaga menyebutnya sebagai Generasi Platinum, lebih akrab dengan berbagai informasi yang ada di seluruh dunia.

Hal ini tentu menjadi peluang yang positif untuk Generasi Platinum dalam mengembangkan potensi menjadi manusia Indonesia yang berkualitas dan produktif. Kecerdasan multitalenta tidak hanya berpangkal melalui kegiatan akademis, melainkan bidang non akademis seperti olahraga dan seni untuk meraih prestasi. Untuk menciptakan Generasi Platinum, Si Kecil harus mendapatkan stimulasi, pola asuh, serta memiliki kesehatan yang baik. Tak lupa asupan nutrisi menjadi penting.

Berangkat dari kesadaran tersebut dimana pentingnya kombinasi antara stimulasi anak yang tepat dan asupan nutrisi seimbang, Kalbe Nutritionals bersama dengan Yogya Lembang & IGRA Lembang, dalam hal ini diwakili oleh salah satu produk unggulan Kalbe Nutritionals Morinaga Chil*Go!, mengadakan sebuah gerakan bersama yang dinamai “Lomba Kreativitas Siswa RA Se Kecamatan Lembang” sebagai sebuah bentuk kepedulian akan pentingnya memperhatikan tumbuh kembang Si Kecil dapat terjadi dengan optimal melalui kombinasi antara stimulasi yang tepat dan nutrisi yang baik.

Kegiatan di selenggarakan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 bertempat di area Yogya Lembang Bandung.

Kegiatan dilakukan dengan beragam lomba :

1. Lomba 4M ( Mewarnai, Menggunting, Melipat & Membentuk )

2. Lomba Tari Kreasi

3. Lomba Mars RA

4. Lomba Puitisasi

5. Lomba Tahfidz

6. Lomba Menggambar

Sebelum anak anak siswa RA mengikuti kegiatan beragam lomba, anak anak berkumpul bersama di area lapangan parkir Yogya Lembang dan melakukan kegiatan senam AKU BISA. Dan bentuk dukungan dalam peningkatan nutrisi Si Kecil pada saat beraktifitas luar rumah dilakukan pemberian 1356 botol Morinaga Chil-Go! Untuk semua anak anak yang mengikuti kegiatan.

Acara ini di awali dengan pembacaan ayat suci oleh siswa RA dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua IGRA Cabang Lembang, Ibu Ai Nurhikayati, S.pd.AUD, Bp. Robertus Hery Susanto & Bp. Anton perwakilan dari pihak Yogya Lembang serta Bp. Kushartono selaku Branch Head Kalbe Nutritionals Cabang Bandung.

Morinaga Chil-Go! merupakan salah satu produk inovasi unggulan dari Kalbe Nutritionals dan Morinaga, dalam bentuk susu cair siap minum yang Enak Bernutrisi untuk mendukung tumbuh kembang Si Kecil agar sehat berprestasi. Morinaga Chil-Go! berperan sebagai susu pendamping dari susu Morinaga Chil Kid dan Chil School, yang dapat diminum secara praktis sebagai bekal sekolah dan teman bermain diluar rumah. Dengan sinergi nutrisi yang tepat antara faktor kecerdasan dan pertahanan tubuh ganda.Morinaga Chil-Go! hadir dengan 5 varian rasa yaitu Coklat, Vanila, Strawbery, Melon Madu dan Pisang. Morinaga Chil-Go! dilengkapi dengan Prebiotik Inulin 1.700 mg untuk mendukung pertahanan tubuh gandanya dan pencernaan yang sehat serta Kolin, Inositol, Zat Besi, Yodium, dan Vitamin B Kompleks untuk mendukung proses belajarnya dimanapun sehingga menjadi anak yang sehat berprestasi. Morinaga Chil-Go!, Wherever You Go, Chil*Go!