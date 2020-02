Hari Valentine 2020, Ini Deretan Kutipan atau Quote Terkenal dan Romantis, Cocok Dikirim ke Pasangan

TRIBUNJABAR.ID - Tanggal 14 Februari diperingati sebagai hari Valentine atau hari kasih sayang.

Biasanya, di hari kasih sayang tersebut, seseorang akan mengirimkan kata-kata romantis untuk orang terkasihnya.

Mengirimkan kata-kata romantis tentu saja dapat menjadi alternatif jika jarak atau lokasi dengan orang terkasih sedang berjauhan.

Nah, bagi Anda yang ingin mengirimkan kata-kata romantis untuk orang terkasih tak perlu bingung.

Berikut TribunJabar.id himpun beberapa kutipan atau quote mengenai cinta dari orang-orang terkenal dikutip dari brainyquote.com:

1. Doubt thou the stars are fire, Doubt that the sun doth move. Doubt truth to be a liar, But never doubt I love.

- William Shakespeare

2. Love is our true destiny. We do not find the meaning of life by ourselves alone - we find it with another.

- Thomas Merton

3. How did it happen that their lips came together? How does it happen that birds sing, that snow melts, that the rose unfolds, that the dawn whitens behind the stark shapes of trees on the quivering summit of the hill? A kiss, and all was said.