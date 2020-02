Komentar Irfan Bachdim Soal Terbuang dari Skuat Bali United untuk Piala AFC: Life Goes On

TRIBUNJABAR.ID- Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, tak mendaftarkan Irfan Bachdim untuk mengikuti Piala AFC 2020.

Keputusan Stefano Cugurra itu ditanggapi pemain Bali United, Irfan Bachdim.

Penyerang berdarah Belanda itu mengaku menerima keputusan Stefano Cugurra yang tak membawanya serta ke Piala AFC 2020.

Menurut Irfan Bachdim, keputusan seperti itu adalah hak prerogatif pelatih.

"Harus (terima), berani sama pelatih kepala? Pelatih adalah bos to," ucap Irfan Bachdim sembari tertawa seperti dikutip dari Tribun Bali.

Meski dipastikan terdepak dari skuad Piala AFC, Irfan Bachdim belum mengetahui alasan pasti di balik keputusan Stefano Cugurra.

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra atau yang akrab disapa Teco di Graha Persib, Jalan Sulanjana No 17, Kamis (25/7/2019) (Tribun Jabar/Ferdyan Adhy Nugraha)

Menurutnya, segala keputusan dan wewenang berpusat pada Stefano Cugurra selaku pelatih kepala Bali United.

"Saya tidak tahu, harus tanya coach," ujarnya saat ditemui di mes Bali United, Senin (10/2/2020) sore.

Pemain kelahiran Belanda itu menegaskan tidak akan langsung menyerah meski tak diberi kepercayaan untuk bermain.

Menurutnya, hidup harus terus berlanjut kendati banyak hal yang menghalangi di depan.

Pemain Timnas Indonesia itu juga tetap mendoakan supaya Bali United bisa meraih kemenangan ketika menghadapi lawan-lawan di Grup G Piala AFC 2020.

"Kamu datang ke latihan, (lihat) saya kerja keras, kalau pelatih nggak masukkan nama saya dalam daftar, ya saya harus terus berlanjut. Life goes on. Life goes on (hidup terus berlanjut)," ujarnya.

"Harus siap, harus menang. Semoga semua fans datang, bisa dukung Bali United. Agar Bali United menang," kata Irfan Bachdim.

Bali United akan memulai perjuangan di Piala AFC 2020 dengan menghadapi lawan perdana di Grup G, Than Quang Ninh.

Pertandingan kontra tim asal Vietnam itu akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Selasa (11/2/2020) pukul 18.30 WIB.