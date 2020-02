Kata-kata Manis yang Bisa Digunakan untuk Ucapan Hari Valentine, Terinspirasi dari Film Romance

TRIBUNJABAR.ID - Bosan dengan kata-kata ucapan Hari Valentine yang itu-itu saja?

Coba deh cari kata-kata yang cocok dari kutipan film romance.

Apalagi kata yang digunakan dari film romance favorit orang terkasih Anda.

Kata-kata dari film tersebut dapat digunakan di kartu ucapan atau dikirim melalui media sosial.

Berikut 30 kata-kata ucapan dari film romance yang dikutip dari thoughtcatalog.com.

1. “The greatest thing you’ll ever learn is just to love, and be loved in return.” ~ Moulin Rouge

2. “When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.” ~ When Harry Met Sally

3. “To me, you are perfect” ~ Love Actually

4. “If you’re a bird, I’m a bird.” ~ The Notebook

5. “You had me at Hello” ~ Jerry Maguire