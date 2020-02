Karen Idol Pernah Janji Tak akan Terpisah Lagi dengan Zefania, tapi Kini Putrinya Itu Sudah Tiada

Istimewa via Instagram @karenpooroe

TRIBUNJABAR.ID - Sebagai orang tua, tentu saja Karen Pooroe dan Arya Claproth berduka begitu mendalam kehilangan putri tercinta, Zefania (6).

Zefania meninggal dunia dalam sebuah insiden yang tak disangka-sangka.

Ia terjatuh dari balkon sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2020).

Di media sosial milik Karen Pooroe, foto-foto si kecil Zefania masih tersimpan rapi.

Dalam akun Instagram-nya, @karenpooroe, penyanyi jebolan Indonesian Idol itu terlihat beberapa kali mengunggah foto bersama putri kecilnya.

Misalnya, pada unggahan sekitar empat hari lalu dari Senin (10/2/2020).

Ia mengunggah sebuah video yang memperlihatkan Zefania.

Di kolom caption, Karen mengaku sudah tiga bulan tak bertemu dengan putrinya tersebut.

Karen dan Arya memang tak lagi tinggal bersama lantaran sedang dalam proses cerai.

"I miss you like crazy,my little Angel

Biasanya Zefi selalu kirim Video buat mammie..sudah 3 bulan,mammie gak denger kabar dari Zefi sekarang,gak denger suaranya,gak Tau keadaan Zefi bagaimana,apakah Zefi rindu mammie?!"