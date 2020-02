Choi Woo Shik Pemeran Film Parasite Banjir Pujian, Park Seo Joon Sebut Lihat Sahabatnya Menangis

TRIBUNJABAR.ID - Film asal Korea Selatan, Parasite berhasil memenangkan Piala Oscar untuk nominasi Best Picture dalam pengumuman yang berlangsung Minggu (9/2/2020).

Menyusul kemenangan itu, salah satu pemerannya Choi Woo Shik banjir pujian dan ucapan selamat.

Choi Woo Shik juga mendapatkan ucapan dari sahabat baiknya sesama aktor, yakni Park Seo Joon.

Dalam akun Instagram @bn_sj2013, Park Seo Joon menggunggah video saat Parasite dinobatkan menang nominasi Best Picture.

"Ini gila..," tulis Park Seo Joon dalam bahasa Korea seperti dikutip Kompas.com, Senin (10/2/2020).

Park Seo Joon juga menggunggah foto yang memperlihatkan Choi Woo Shik yang hadir ke acara Oscar, lengkap dengan setelan jas.

"Sejujurnya, saya melihat kau menangis," tulis Park Seo Joon lagi dengan banyak emoticon tepuk tangan.

Kedua aktor tampan ini memang dikenal bersahabat baik.

Mereka teman satu geng bernama Wooga Squad bersama V BTS, PeakBoy dan juga aktor Park Hyung Shik.

Park Seo Joon juga sempat menjadi cameo dalam film Parasite.

Sementara itu, Choi Woo Shik pernah menjadi cameo pula dalam drama Park Seo Joon, Fight For My Way.

Penulis : Melvina Tionardus

Editor : Kurnia Sari Aziza