Rupiah Kembali Melemah Terhadap Dollar AS, Masih Tertekan Virus Corona

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS kembali melemah pada pembukaan perdagangan di pasar spot, Senin (10/2/2020).

Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 0,07 persen dibandingkan penutupan Jumat Rp 13.675 per dollar AS.

Pada hari ini, rupiah dibuka pada level Rp 13.694 per dollar AS.

Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra Pasar mengatakan, pertambahan korban tewas akibat virus corona yang mencapai 902 orang, bakal menekan rupiah hari ini.

"(Investor) mengkhawatirkan perkembangan virus corona di mana jumlah kematian, melebihi jumlah kematian akibat SARS," kata Ariston kepada Kompas.com.

Ariston menyebut, kekhawatiran investor akan peningkatan jumlah korban virus corona, bisa memicu pelemahan aset berisiko pagi ini, termasuk rupiah.

"Ini bisa memicu pelemahan rupiah pagi ini," katanya.

Di sisi lain, harga emas yang merupakan aset aman (safe heaven) terpantau sudah bergerak naik sejak pembukaan pasar pagi ini.

Ariston memproyeksikan hari ini rupiah akan bergerak pada kisaran Rp 13.620 per dollar AS sampai dengan Rp 13.72 per dollar AS. (Kiki Safitri)

