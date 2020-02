Pesan Terakhir Karen Pooroe untuk Anaknya yang Meninggal, Hatinya Hancur: Tidur Enak Anakku

TRIBUNJABAR.ID - Karen Pooroe begitu terpukul mendengar kabar sang anak yang sudah lama tidak bertemu dengannya meninggal.

Zefania (6) meninggal dunia lantaran jatuh dari balkon apartemen saat tinggal bersama ayahnya, Arya Claproth.

Sembari mengunggah foto Zefania di peti jenazah, Karen Pooroe menuliskan pesan terakhir untuk putri kecilnya.

Zefania terlihat begitu damai, matanya tertutup seperti sedang tertidur.

Gadis kecil itu dibaringkan dalam peti jenazah berwarna putih yang senada dengan gaun yang dipakaikan ke badannya.

Karen, dalam pesannya, mengaku hancur atas meninggalnya Zefania.

Namun, ia yakin sang anak bahagia di surga.

"My sleeping beauty, tidur enak anakku, nanti jemput mammie pulang ya anakku, my little Angel, Tuhan Yesus sayang Ade, mammie cinta Zefania, terimakasih Tuhan Yesus,

6,5 tahun sudah menganugerahka Zefi dalam hidup mammie,Tuhan yang memberi,Tuhan yang mengambil,

Hati mammie hancurrrrr nak..tapi Ade sudah bahagia di sisi Tuhan Yesus..