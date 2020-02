Film Parasite Menangkan Sejumlah Kategori Piala Oscar, Begini Reaksi Sang Sutradara

TRIBUNJABAR.ID - Film asal Korea Selatan Parasite berhasil berjaya di Piala Oscar 2020, Minggu (9/2/2020).

Film tersebut memenangkan kategori Best Pictures, Original Screenplay, dan International Featured Film.

Selain itu, sang sutradara juga memenangkan kategori sutradara terbaik.

Bong Joon Ho berhasil mengalahkan nominasi lainnya, seperti Todd Philips (Joker), Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (Once Upon a Time..In Hollywood), dan Martin Scorsese (The Irishman).

Menariknya, dalam pidato kemenangannya, Bong Joon Ho mengatakan bagaimana sutradara Martin Scorsese berpengaruh padanya.

"Saat saya muda dan belajar sinematografi, ada pepatah yang saya ukir jauh di dalam hati, 'Yang paling pribadi adalah yang paling kreatif'. Dan itu berasal dari sutradara hebat Martin Scorsese," ucap Bong Joon Ho dilansir dari Variety.

Oleh karenanya, Bong Joon Ho mengaku sangat terhormat bisa masuk nominasi bersama dengan Martin Scorsese.

"Saat saya di sekolah, saya mempelajari film Martin Scorsese. Hanya masuk nominasi bersama dia adalah kehormatan besar," kata Bong Joon ho.

Tak hanya Martin Scorsese, dalam pidato kemenangannya, Boon Joon Ho juga menyebut nama sutradara Quentin Tarantino.

"Saat orang di Amerika Serikat tidak akrab dengan film-film saya, Quentin (Tarantino) selalu menempatkan film saya di daftarnya. Dia di sini, terimakasih banyak," ucap Bong Joon Ho.

Diketahui, Bong Joon ho menjadi sutradara pertama Korea Selatan yang berhasil meraih Oscar dengan karya filmnya berjudul Parasite. (Kompas.com/Rintan Puspita Sari)

