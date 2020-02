DAM Ajak Pengguna BeAT Kumpul Bareng Sambil Silaturahmi

TRIBUNJABAR.ID, BEKASI - Acara Regional Public Launching Honda BeAT di Summarecon Mall Bekasi, Sabtu (8/2/2020) tidak hanya dimeriahkan oleh penampilan bintang tamu dari Endah n Resa, Kuburan Band, dan Abirama.

PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat juga menggelar acara untuk komunitas dengan tema "Nongkrong Bareng BeAT".

Acara Nonkrong Bareng BeAT ini diikuti oleh 100 bikers dari para pengguna Honda BeAT yang tergabung di Paguyuban Motor Honda Bekasi (PMHB) dan Paguyuban Honda Kabupaten Bekasi (PHOKI).

All New Honda BeAT Hadir Berlimpah Teknologi Baru (Tribun Jabar/Kemal Setia Permana)

Aktivitas diawali dengan City Rolling dengan menempuh jarak 42 km dan finish di Summarecon Mall Bekasi sambil pengkampanyekan sosialiasi #Cari_Aman dalam berkendara.

Tiba di lokasi, para pengguna Honda BeAT diajak untuk berkompetisi dress up yang terbagi ke dalam 2 (dua) kategori yakni Sporti dan Street.

Mereka juga diajak untuk mencoba langsung All New Honda BeAT Series di area test ride.

Usai melakukan test ride, seluruh peserta mendapatkan sosialisai seputar teknologi-teknologi terbaru All New Honda BeAT, sosialisasi rangka All New Honda BeAT series yang telah menggunakan rangka baru berteknologi eSAF (enhanced Smart Architecture Frame).

Penjelasan tentang fitur-fitur terbaru All New Honda BeAT kepada seluruh bikers yang hadir oleh Achmad Paudji sebagai perwakilan dari PT Daya Adicipta Motora. (Istimewa)

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Lerri Gunawan mengatakan, "Kami ingin bersama-sama mengajak para pengguna Honda BeAT untuk merasakan kemeriahan Launching Honda BeAT sambil berkumpul antar sesama bikers. Melalui beragam acara yang sudah disediakan kami berharap ini menjadi ajang sharing dan diskusi sekaligus silaturahmi antar pengguna sepeda motor Honda".

All New Honda BeAT series memiliki perubahan platform secara keseluruhan dengan mesin dan rangka baru, serta desain, performa dan fitur terbaru. Generasi terbarunya kini hadir dengan desain yang semakin compact dan stylish, didukung rangka baru eSAF yang lincah dan mudah dikendalikan, mesin berperforma tinggi, irit, serta dapat mengekspresikan keceriaan penggunanya. (*)

