All New Honda BeAT Hadir Berlimpah Teknologi Baru, Berikut Harga OTR Bandung

All New Honda BeAT Hadir Berlimpah Teknologi Baru

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BEKASI - PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda Jawa Barat secara resmi memperkenalkan All New Honda BeAT dan All New Honda BeAT Street di Summarecon Mall Bekasi, Sabtu (8/2/2020).

Sebagai motor skutik Honda terlaris, All New Honda BeAT series kini hadir dengan balutan desain bodi baru yang kompak serta penyematan beragam teknologi dengan inovasi terbaru pada sisi rangka dan mesin, dan beragam fitur canggih lain.

General Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Lerri Gunawan mengatakan bahwa All New Honda BeAT series kini memiliki perubahan platform secara keseluruhan dengan mesin dan rangka baru, serta desain, performa dan fitur terbaru.

• Honda ADV150 dan Honda PCX 150 Jelajahi Jawa Barat Sejauh 150 KM

"Hadirnya All New Honda BeAT series akan semakin memperkuat line-up sepeda motor Honda di segmen matik. Kami menargetkan All New Honda BeAT series dapat terjual sebanyak 35.000 unit per bulan di Jawa Barat," ujar Lerri di sela peluncuran.

All New Honda BeAT (yang diluncurkan bersamaan dengan All New Honda BeAT Street) dibekali generasi terbaru mesin eSP 110cc yang lebih hemat bahan bakar dan menyuguhkan performa yang lebih optimal.

Skutik yang dicintai masyarakat sejak tahun 2008 ini menggunakan rangka baru berteknologi eSAF (enhanced Smart Architecture Frame). Rangka yang diusung kini lebih lincah dan dapat meningkatkan stabilitas handling sehingga sepeda motor mudah dikendalikan dan nyaman saat dipakai bermanuver.

Penggunaan rangka eSAF pada kedua model ini juga mampu memberikan pemanfaatan ruang yang lebih besar. Bagasi penyimpanan barang kini lebih luas dengan kapasitas 12 liter dan kapasitas tangki bahan bakar lebih banyak menjadi 4,2 liter.

"All New Honda BeAT series menggunakan generasi terbaru mesin 110cc SOHC dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI yang tergabung dalam rangkaian teknologi eSP (enhanced Smart Power)," tutur Lerri.

Penyematan teknologi mesin terbaru ini, mampu menghasilkan tenaga 6.6 kW 7.500 rpm dengan torsi tertinggi di 9.3 Nm 5.500 rpm. Mesin terbaru ini juga memastikan hasil pembakaran yang ramah lingkungan dengan standar emisi Euro 3.

• Daftar Harga Motor Honda Per Januari 2020, PCX Hybrid Rp 42 Jutaan, Honda Monkey Berapa Ya?