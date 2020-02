Kadinsosnangkis Kota Bandung Klaim Jumlah Warga Miskin Menurun, Penerima Bantuan Pun Turun

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan (Kadinsosnangkis) Kota Bandung, Tono Rusdiantono mengatakan, jumlah warga miskin di Kota Bandung menurun sehingga yang menerima bantuan pun menurun.

"Penerima paket sembako di tahun 2020 sebanyak 54.383 padahal tahun sebelumnya mencapai 63.272 Kepala Keluarga, " ujar Tono Rusdiantono di kantornya, Jumat (07/03/2020).

Menurut Tono, menurunnya jumlah warga miskin karena banyak program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat, provinsi dan Kota Bandung.

Pada 2016, jumlah warga miskin 4,32%, kemudian tahun 2017 menjadi 4,17%, tahun 2018 turun 3,57%, dan tahun 2019 jadi 3,33%.

Program yang menurunkan warga miskin diantaranya program Keluarga Harapan, bantuannya cukup besar sehingga samgat membantu ekonomi.

Sedangkan bantuan sembako atau bantuan non tunai yang diterima keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp110 ribu per bulan jadi Rp150 ribu per bulan. Selain itu ada program pelatihan.

"Awalnya berjumlah 63.272, di 2019 turun 54.00 tahun ini tetap di 54.00," terangnya.

Bantuan bisa digunakan untuk membeli sembako berupa Rp110 ribu berupa beras dan telur, sisanya untuk lauk pauk.

"Keluarga penerima manfaat tidak boleh menggunakan di luar ketentuan. Jika menyalahi ketentuan bantuan akan dicabut," katanya.