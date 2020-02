Video Janin di Kandungan Cut Meyriska, Roger Danuarta Makin Bahagia Istri Hamil, Sempat Menangis

TRIBUNJABAR.ID - Pasangan selebriti yang satu ini tengah berbahagia. Cut Meyriska akhirnya hamil anak pertama dari pernikahannya dengan Roger Danuarta.

Melalui Instagram, Roger Danuarta pun membagikan foto dan video USG kandungan istrinya saat cek ke dokter.

Dilihat dari video yang direkam dari layar monitor, terlihat terlihat janin dalam kandungan Cut Meyriska.

Bentuk dari janinnya sudah terlihat dan beraktivitas. Dari video itu, terdengar juga perbincangan antara dokter, Cut Meyriska, dan Roger Danuarta.

Terdengar juga bahwa janinnya dalam keadaan sehat.

"Look how you’ve grown my Love.

You are definitely sent from the Heaven above.

I can’t wait to know will you be a Girl or a Boy.

But either way you must know you brings us the most Joy.

Love you buddy," tulis Roger Danuarta, Rabu (5/2/2020).

Pada postingan itu, istri cantiknya juga turut menuliskan komentar.