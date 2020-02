Dijamin Betah Kerja, Co&Co; at Grand Tjokro Hadirkan Fasilitas Games hingga Mini Zoo

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Berkembangnya teknologi berhasil mengubah sistem dan gaya hidup generasi masa kini.

Bahkan budaya kerja yang biasanya 'ngantor' dan kaku antar teman kantor, sekarang justru bisa lebih santai.

Saat ini bekerja juga tak melulu di dalam ruangan atau kantor dengan konsep membosankan.

Generasi milenial lebih memilih kantor yang dekat dengan kedai kopi dan adanya ruang bermain sebagai bentuk rileksasi ketika rasa penat datang.

Tak heran berbagai kantor start up yang ada di Indonesia mulai mengembangkan konsep kantornya yang jauh lebih santai dan menjadi idaman banyak orang.

Namun kenyataannya masih banyak kantor yang tidak mengusung konsep serupa.

Nah bagi Anda pelaku start up atau industri kreatif yang ingin bekerja dengan suasana yang menyenangkan, Anda bisa memilih co working space.

Sebagai co working space pertama di Bandung, Co&Co menghadirkan konsep yang menarik perhatian, terutama Co&Co yang berada di Grand Tjokro hotel lantai 7.

Founder Co &Co, Andri Saptari mengatakan co working space ini menjadi tempatnya yang ke-5 di Bandung.