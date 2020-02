PT DAM Gelar Bikers Adventure Camp dan Workshop Jurnalistik

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI– Sebanyak 50 bikers pengguna Honda CRF150L dari Komunitas CRF Sukabumi mengikuti acara Bikers Adventure Camp & Workshop Jurnalistik.

Acara yang diselenggarakan oleh PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku distributor utama sepeda motor dan suku cadang Honda di Jawa Barat ini diselenggarakan di Lebak Siuh Doser - Sukabumi pada 1-2 Februari 2020.

Acara diawali dengan fun riding adventure dari Villa Arraya, Sukabumi menuju Lebak Siuh Doser dengan menempuh jarak 72 km.

Seluruh peserta mendapatkan pembekalan safety riding dari tim instruktur PT DAM sekaligus mengkampanyekan keselamatan berkendara #Cari_Aman.

Rute turing yang diberikan bervariasi mulai dari jalan aspal, berbatuan, penuh kerikil, tanah, dan melintasi lumpur.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Lerri Gunawan mengatakan, Ajang ini juga sebagai ajang silaturahmi dan apresiasi Komunitas dan Konsumen Honda.

Kami harap kegitan ini dapat menjadikan komunitas yang lebih solid dan mendekatkan Komunitas Honda dengan Main Dealer.

"Melalui acara ini, mereka bisa berkumpul dan merasakan keseruan bersama pengguna sepeda motor Honda lainnya melalu sebuah event yang kami kemas dengan menarik. Para pecinta motor on - off sejati ini dapat berpetualang menaklukan tantangan disegala medan yang telah disajikan," ujar Lerri.

Digelar selama dua hari, usai melalukan Fun Riding Adventure, tiba di lokasi seluruh peserta diajak untuk mengikuti berbagai workshop seperti sharing discuss tentang management klub, workshop digital & jurnalistik, serta sharing pembuatan video menggunakan smartphone.

Selain itu, untuk membangun kebersamaan antar pengguna sepeda motor Honda digelar pula games menarik, outbound dan team building.

"Sesi sharing & discuss management klub diharapkan agar seluruh anggota komunitas dapat mengerti tentang peraturan-peraturan, program kerja, struktur organisasi yang ditetapkan oleh klub tersebut. Selain itu, workshop digital dan jurnalistik untuk meningkatkan kompetensi member komunitas yang memiliki minat pada dunia digital dan jurnalistik," ujar Lerri.

Honda CRF150L dengan konsep “Take You to Off Fun Ride” hadir melalui penyematan desain dan fitur unggulan dilengkapi dengan mesin yang nyaman digunakan untuk berkendara di jalan raya dan menaklukan berbagai rintangan.

Ketangguhan Honda CRF150L dicapai berkat penyematan mesin 150cc SOHC PGM-FI berperforma tinggi, fitur terbaik seperti suspensi Inverted Front Fork berdiameter besar, ban dual purpose dan velg ukuran besar, serta Wavy Disc Brake yang mendukung kemampuan jelajah optimal dengan nyaman dan mudah dikendalikan di berbagai kondisi jalan.