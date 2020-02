Novotel Bandung Luncurkan Accor Live Limitless, Identitas Terbaru Loyalty Program Accor

Accor Live Limitless (ALL) telah resmi menggantikan Le Club AccorHotels

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Accor Live Limitless (ALL) telah resmi menggantikan Le Club AccorHotels sebagai nama loyalti program pada awal tahun 2020 ini. Melalui program ini, Accor akan lebih memanjakan para loyal customer dan lebih membidik kaum milenial.

Accor Live Limitless (ALL) telah resmi menggantikan Le Club AccorHotels (Istimewa)

Kelebihan yang didapatkan para member dengan program terbaru ini salah satunya adalah reward point yang dapat digunakan untuk menginap pada kedatangan berikutnya. Selain itu, point reward juga dapat digunakan untuk pelayanan restoran, meeting & sosial event di hotel Accor seluruh dunia.

Dari segi membership, terdapat dua penambahan level yaitu Diamond dan Limitless, dengan salah satu keuntungan yaitu upgrade kamar secara gratis di tipe kamar Suite.

Novotel Bandung sendiri merayakan peluncuran Accor Live Limitless ini dengan tema Food & Entertainment di The Square Restaurant pada hari Sabtu, 1 Februari 2020 dan dihadiri oleh para tamu undangan dari member Accor Live Limitless, tamu hotel, client, media dan food blogger.

Makan malam dengan tema All You Can Eat BBQ juga dilengkapi dengan sentuhan cocktail yang dipersembahkan oleh Svaa Wine dari Orang Tua Group semakin memeriahkan perayaan peluncuran Accor Live Limitless di Novotel Bandung.

Para tamu juga akan dihibur dengan penampilan menarik flashmob dari team F&B dan akustik juga dekorasi yang mengusung tema Accor Live Limitless.