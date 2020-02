Beda Profesi dan Jalani LDR, Ini Alasan Isyana Sarasvati Mantap Menikah dengan Rayhan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Senyum bahagia terlihat dari raut wajah Isyana Sarasvati dan Rayhan Maditra di hari pernikahannya.

Isyana Sarasvati yang dikenal tertutup akan kehidupan pribadinya, justru mengejutkan publik dengan unggahan prosesi lamaran di media sosial.

Menjalani hubungan jarak jauh dan memiliki profesi yang berbeda tak membuat keduanya melepaskan hubungan begitu saja.

Isyana Sarasvati juga mengungkapkan jika perjalanan cinta nya penuh lika-liku, namun keduanya bisa melewatinya.

"Ya walaupun profesi kita beda tapi yang namanya cinta memang enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Kita merasa nyaman, melengkapi dari berbagai perjalanan ini hingga akhirnya aku yakin he's the one," ujarnya sambil tersenyum di Trans Convention Center, Jalan Gatot Subroto No 289, Minggu (2/2/2020).

Mengusung adat Jawa, Isyana tampak begitu cantik menggunakan kebaya klasik modern berwarna putih rancangan Didiet Maulana.

Pemilik album Lexicon ini juga tampak ayu dengan riasan paes dengan aksesoris warna emas dan bunga merah.

Sementara itu Rayhan menggunakan beskap Jawa khas Yogyakarta, dilengkapi dengan blangkon dan kain batik yang senada dengan Isyana, yaitu batik Sidomukti.

Dekorasi warna putih dengan konsep klasik dan modern juga menggambarkan karakter kedua pasangan ini saat akad berlangsung.

Sentuhan pastel yang digunakan oleh Lotus Design juga menambah suasana akad semakin romantis.

Sementara itu untuk maharnya, Rayhan memberikan uang sebesar 2020 dollar Singapura untuk Isyana.

