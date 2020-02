Setelah Lawan Melaka United, Persib Bandung Seharusnya Hadapi Selangor FA, Batal Gara-gara Ini

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Setelah beruji coba dengan Melaka United di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (1/2/2020), Persib Bandung sebetulnya dijadwalkan kembali melakoni laga persahabatan lawan tim dari Malaysia, Selangor FA.

Pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts, mengatakan rencana bertanding lawan Selangor FA itu terpaksa dibatalkan karena berbagai alasan.

"Sekarang fase latihan berikutnya sampai 11 Februari yang seharusnya kami akan memainkan laga melawan Selangor. Selangor akan datang ke Bandung tapi kemarin dibatalkan," ujar Robert Alberts di Graha Persib, Jalan Sulanjana No 17, Jumat (31/2/2020).

Batalnya pertandingan melawan Selangor FA membuat Robert Alberts ingin membawa tim dari luar negeri lain untuk beruji coba dengan Maung Bandung.

Bukan tanpa alasan pelatih asal Belanda itu menginginkan uji coba dengan tim yang memiliki kualitas seimbang.

Tim Persib Bandung mengikuti latihan di Stadion SPOrT Jabar Arcamanik, Jumat (24/1/2020). (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

Robert Alberts mengungkapkan bahwa uji coba khususunya dengan tim luar negeri adalah untuk mengasah taktik dan mempersiapan diri menjalang turun di kompetisi Liga 1 2020.

"Kami mencari tim luar negeri yang bersedia datang pada 11 Februari ke Bandung karena itu akan menjadi fase persiapan berikut kami, mengasah taktik dalam pertandingan, dan untuk melihat pemain baru apakah mereka bisa cepat masuk ke dalam sistem atau tidak," katanya.

Batal Gara-gara Virus Corona

Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, mengatakan wabah virus corona mempengaruhi rencana timnya untuk beruji coba ke luar negeri.

Menurut peta digital yang dikeluarkan oleh Center for System Science and Engineering (CSSE), John Hopkins University, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sudah terjangkit virus yang nama resmi Novel Coronavirus atau 2019-nCoV.

Dengan alasan kesehatan para pemain, pelatih dan staf Persib Bandung, Robert Alberts tidak membawa anak asuhnya beruji coba di luar Indonesia.