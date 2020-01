Razia Odol di Tol Palikanci Cirebon, Kondisi Ban Botak yang Membahayakan Pun Kena Tilang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Petugas gabungan menggelar razia over dimenson and over load ( Razia Odol) di Rest Area 208 Tol Palimanan - Kanci (Palikanci), Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jumat (31/1/2020).

Sedikitnya ada 10 kendaraan yang terjaring razia karena muatannya melebihi batas maksimal dan langsung diberikan tilang.

Razia itupun tampak melibatkan PT Jasa Marga Cabang Palikanci, Dishub, TNI, Polri, Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI), dan lainnya.

Sejumlah pengemudi saat diberikan surat tilang karena muatan kendaraannya melebihi batas maksimal sehingga terjaring razia ODOL di Rest Area 208 Tol Palikanci, Kecamatan Mundu, Kabupaten Mundu, Jumat (31/1/2020). (Tribun Jabar/Ahmad Imam Baehaqi)

Ketua Team Tyre Adjusment Commitee APBI, Dwi Triono, mengakui sebagian kendaraan yang terjaring razia kondisi bannya telah gundul.

"Bahkan, ada yang sudah kelihatan benang ataupun kawat di bannya, itu bahaya banget," ujar Dwi Triono saat ditemui usai razia.

Ia mengatakan, kondisi semacam itu jelas sangat membahayakan karena ban bisa pecah di tengah jalan sehingga mengakibatkan kecelakaan.

Secara umum setiap ban kendaraan besar mampu menahan beban muatan maksimal tiga ton.

Namun, jika muatan kendaraan melebihi batas maksimal maka tetap membahayakan meski kondisi bannya masih baru.

"Tadi ada juga ban yang vulkanisir, kalau ban belakang enggak masalah tapi di ban depan itu tidak disarankan," kata Dwi Triono.