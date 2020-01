Magic: Manastrike Resmi Dirilis, Game Strategi PvP Ini Bisa Di-download di AppStore dan PlayStore

TRIBUNJABAR.ID - Setelah melalui masa pra registrasi, game teranyar Netmarble, Magic: Manastrike, akhirnya resmi dirilis hari ini (30/1) secara global di seluruh dunia.

Magic: ManaStrike adalah game pertama dari serial Magic: The Gathering milik Wizards of the Coast.

Mulai sekarang, kalian bisa langsung mengunduh game strategi PvP ini melalui App Store dan Google Play.

Setelah kalah dari perang melawan Planeswalker, Nicol Bolas yang merupakan penjahat terkuat di Magic: The Gathering, membuat sebuah dunia paralel baru untuk menemukan kelemahan Planeswalker.

Dalam game ini, kalian bisa membuat kontrak dengan Nicol Bolas untuk menyediakan data pertarungan dengan mengontrol Planeswalker dan masing-masing unitnya di dunia tersebut.

“Netmarble dan Wizards of the Coast sudah bekerja sama dalam waktu yang lama untuk memastikan Magic: ManaStrike menjadi sebuah game baru yang bisa dinikmati oleh banyak pemain, tapi tetap mempertahankan keaslian dari Magic: The Gathering. Keaslian Magic: The Gathering sangatlah autentik dan menyenangkan bagi para penggemar,” ujar Joe Lee, Executive Producer Netmarble.

“Berkat kerja sama ini, kami menjadi bersemangat untuk memberikan pengalaman Magic: The Gathering yang memperkenalkan battle real-time untuk pemain game mobile, tapi tetap mempertahankan fitur-fitur utama dari IP asli bagi para penggemar.”

Gameplay di Magic: Manastrike ini begitu cepat dan mudah untuk kalian pelajari.

Kalian bisa merasakan battle real-time yang dinamis bersama orang-orang dari seluruh dunia dalam sebuah pertarungan tiga menit.