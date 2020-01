Harga Hak Siar Liga Indonesia Ternyata 4 Kali Lipat Hak Siar Liga Inggris

TRIBUNJABAR.ID - Mantan Direktur Utama TVRI, Helmy Yahya, menjelaskan alasan mengapa TVRI tidak menyiarkan pertandingan Liga 1.

TVRI justru lebih memilih menanyangkan pertandingan Liga Inggris.

Menurut Helmy Yahya, pembelian hak siar Liga 1 jauh lebih mahal dibanding dengan Liga Inggris.

Bahkan besarnya bisa mencapai empat hingga lima kali lipat.

"Ada yang tanya kenapa (TVRI) tidak beli Liga Indonesia? Liga Indonesia harganya empat kali lipat, lima kali lipat dari Liga Inggris," kata Helmy Yahya sebagaimana dikutip SuperBall.id dari Kompas.com.

Helmy Yahya menjelaskan bahwa TVRI membeli hak siar Liga Inggris dengan harga yang sangat murah, yakni hanya 2 juta dolar AS per sesi tayang.

"Katakan rezeki anak saleh, mendapatkan kesempatan tayangkan Liga Inggris dengan harga yang sangat murah," kata Helmy Yahya.

"Harganya cuma 3 juta dollar AS, 1 juta dollar AS itu komitmen diambil iklannya. Kami cuma bayar 2 juta dollar AS."

Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Helmy Yahya saat dirinya masih menjabat sebagai Direktur Utama TVRI.

Menurutnya, setiap stasiun televisi membutuhkan killer content untuk menarik minat para penonton.