Download Game Plague Inc, Simulasi Membuat dan Menyebarkan Patogen, Bisa Pelajari Soal Virus Corona?

TRIBUNJABAR.ID - Setelah heboh serangan virus corona, game smartphone bernama Plague Inc langsung 'diserbu' banyak pengguna.

Adapun Plague Inc adalah game ber-genre real time strategi/simulation di mana para pemainnya harus menciptakan patogen fiksi dan menyebarkannya seluas mungkin.

Menurut laman BBC, game Plague Inc jumlah download-nya melonjak sejak 22 Januari 2020.

Game Plague Inc ini tersedia di PlayStore dan AppStore.

Di PlayStore, game tersebut mendapatkan rating yang baik, yaitu 4,4.

Sementara itu, di AppStore Plague Inc mendapatkan rating 4,8.

Dalam kolom deskripsinya, pengembang Plague Inc, Ndemic Creations bahkan menyebut game buatanya sudah di-download 200 juta kali di seluruh dunia.

"Can you infect the world? Plague Inc. is a unique mix of high strategy and terrifyingly realistic simulation."

"Your pathogen has just infected 'Patient Zero'. Now you must bring about the end of human history by evolving a deadly, global Plague whilst adapting against everything humanity can do to defend itself."

"(Bisakah kamu menginfeksi dunia? Plague Inc adalah sebuah game unik yang memadukan unsur strategi dengan simulasi yang realsitik)."