BARAYA TOUR Siap Melayani Ibadah Umroh Anda

TRIBUNJABAR.ID - Baraya Tour telah melayani dan mendampingi ribuan tamu Allah dalam menjalankan ibadah ke Baitullah. Kualitas kenyamanan merupakan tujuan utama kami dalam mewujudkan ibadah tamu - tamu Allah untuk mencapai kesempurnaan ibadah umroh dan haji plus dari mulai kepastian keberangkatan, visa, manasik, maskapai penerbangan yang terbaik, hotel terdekat dengan Mesjid Nabawi dan Masjidil Haram, menu masakan Indonesia dan Internasional, pelayanan handling, bus terbaik dengan didampingi pembimbing ibadah dan muthawif yang berpengalaman dan amanah.

PT, Baraya Kharisma Jayaberdiri sejak tahun 2011, berkantor di Gedung Lathifiyah, Jl Cigadung Raya Timur No. 137 A Kota Bandung, izin resmi dari pemerintah melalui Kementerian Agama yakni Izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) No. 813 Tahun 2017, tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Desember 2012 dan Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) Oktober 2013, kami juga telah memperoleh Akreditasi Standar Usaha Parawisata dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Berikut Testimoni Jemaah Baraya Tour

TERIMA KASIH saya ucapkan untuk tim Baraya Tour terutama Ustad yang telah mendampingi kita selama umroh.

Kesan kami sekeluarga sangat memuaskan baik dari mulai keberangkatan kemudian proses nya dan fasilitas nya yang kami dapatkan selama di sini dan mohon maaf juga karena proses di awal nya mepet waktu nya dan ternyata top dan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan, kemudian fasilitas di sini juga luar biasa, Alhamdulillah, kenderaan nya juga bagus, tujuan-tujuan yang kami inginkan sesuai dengan harapan dan tercapai dan yang jelas ustad nya sangat toppp dan okee .

Letkol Inf Anan Nurakhman dan Keluarga – Jakarta (Istimewa)

ALHAMDULILLAH, sekarang saya ikut umroh bersama Baraya Tour bareng keluarga 7 orang, ini umroh saya beserta keluarga dan pertama kali ke tanah suci, selama perjalanan mulai dari keberangkatan dari Indonesia sampai ke Tanah Suci, Alhamdulillah merasa nyaman, aman, tidak terlalu banyak energi yang terkuras, akomodasi Alhamdulillah bagus tepat waktu, penginapan juga oke dekat dengan tempat ibadah dan tidak banyak waktu terbuang, untuk makanan Alhamdulillah puas, cukup sesuai dengan perut kita dan tidak yang aneh-aneh, kami Alhamdulillah senang sekali bisa bergabung dengan Baraya Tour, mudah-mudahan kami bisa ikut umroh lagi bersama Baraya Tour

Firmansyah Purdani dan Keluarga, Karyawan Bank BUMN – Bandung (Istimewa)

SAYA ke tanah suci berangkat bersama dengan keponakan-keponakan

Kesan kami umroh bersama Baraya Tour, Alhamdulillah kami sangat senang dengan pelayanannya, apalagi dengan pelayanan ustad nya dan sebagai pemandu Alhamdulillah sangat baik, pelayanan nya wah... sangat memuaskan, tempatnya dari hotel ke tempat mesjid sangat dekat, saya sangat rekomended dengan menggunakan Baraya Tour, makanan juga mantap, Indonesia banget, bumbu nya juga mantap, sangat pas dengan saya

Dr. Sofyan Hadi Adam dan Keluarga – Gorontalo (Istimewa)

KESAN saya mengikuti umroh bersama Baraya Tour, Alhamdulillah menyenangkan, luar biasa mengesankan selama kumpul dan juga buat ber ibadah nya, syukur Alhamdulillah.

Ini pertama kali saya umroh, pertama kali saya jalan-jalan ke baitullah, yang selama ini saya jalan – jalan keliling dunia dan sekarang baru ke sini dan Alhamdulillah dapat jamuan yang luar biasa dari mulai hotel nya yang sangat nyaman, dekat dengan tempat ibadah , dua tempat Makkah dan madinah dan dua –dua nya oke, untuk makanan sih dengan menu arab tapi Insya Allah buat saya perut nya tdk berontak dan buat makanan oke , transportasi juga Alhamdulillah sudah cukup, untuk ibadah Alhamdulillah saya bahagia dan semoga lancar seterus nya, aamiin