Nyaman, Strategis dan Serba Lengkap , Kosan Ekslusif Javaretrokost Kumala 47

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - KOTA Bandung dikenal sebagai kota yang memiliki banyak destinasi yang dicari dan dibutuhkan masyarakat dari seluruh Indonesia. Ini karena Bandung memiliki berbagai pusat tujuan yang diburu pendatang seperti pusat pendidikan, pusat penelitian, pusat keilmuan, pusat wisata bahkan hingga pusat rekreasi dan lain sebagainya.

Kosan Javaretrokost kumala 47 bisa menjadi alternatif utama bagi pendatang yang menginginkan hunian sementara di Bandung yang referesentatif. (Tribun Jabar)

Tak heran jika di Kota Bandung terdapat berbagai hunian yang sifatnya tetap maupun sementara, baik jangka panjang maupun pendek seperti berbagai hotel, apartemen hingga kosan.

Berbicara kosan, di Bandung terdapat ribuan titik kosan yang kerap dimanfaatkan pendatang untuk tinggal sementara. Namun sangka jika ternyata memilih kosan itu sanga penting terutama terkait dengan fasilitas, benefit dan lokasi yang bisa menunjang aktivitas sehari-hari. Terlebih bagi akademisi, pegawai dan profesional yang memiliki aktivitas cukup berat dan mobile, kehadiran kosan nyaman dan strategis menjadi begitu penting.

Kosan Javaretrokost kumala 47 bisa menjadi alternatif utama bagi pendatang yang menginginkan hunian sementara di Bandung yang referesentatif. Beralamat di Jalan Mustang, Kompleks Kumala Garden B4 7, Sukawarna, Sukajadi-Kota Bandung, Javaretrokost kumala 47 merupakan jawaban bagi para calon penghuni yang menginginkan hunian sementara yang nyaman dan sangat lengkap. Javaretrokost kumala 47 memiliki fasilitas sanagat lengkap seperti AC, TV kabel, Smart TV, air panas bathroom, standing shower dan toilet. Javaretrokost kumala 47 juga memiliki Fasilitas Area seperti mini kitchen (untuk bersama), parkir area yang luas, wifi, front desk 24 jam, ruang keluarga (untuk bersama).

Javaretrokost kumala 47 juga terletak di area yang strategis di kawasan Bandung utara. Selain akses tol yang sangat dekat yaitu gerbang tol Pasteur, Javaretrokost kumala 47 juga sangat beredekatan dengan fasilitas publik seperti area makanan Kedai Nikmat (128m), streetline (243m), KFC Suryasumantri (452m), RM Kampung Cirebonan (206m), Universitas Maranatha (506m), Setrasari Plaza (911m) hingga Bandara Husein Sastranegara (1,35km).

Javaretrokost kumala 47 terletak di posisi yang dekat dengan kawasan wisata populer yaitu Curug Dago Pakar (6,74km), Farm House Lembang (6,90km), Trans Studio Bandung (7,70km) hingga Air Terjun Maribaya (10,76km). Ingin berbelanja? Jangan khawatir, Javaretrokost kumala 47 juga tidak jauh dari lokasi belanja karena di sekitar kosan ini terdapat banyak area belanja moderen seperti BTC (986m), PVJ (2,12km), FO Rumah Mode (2,55km), hingga Istana Plaza (2,90km).

Dengan mengeluarkan bajet kosan hanya Rp 3 jutaan saja per bulan, maka calon penghuni kos akan mendapatkan berbagai fasilitas ekslusif seperti makan siang (2 porsi/room), laundry (1stel/room), make-up room(1 kali seminggu), ditambah dengan komplimen seperti handuk (2 ), air mineral (2 botol/minggu), sheet/sprey di ganti per minggu, dan duvet di ganti per minggu.

Jika tertarik maka bisa menghubungi langsung Javaretrokost Kumala 47 di nomor HP 0811345682. (kemal setia permana)