VIDEO Momo Cafe Hadirkan Beragam Sajian Kuliner Cita Rasa Nusantara Dari Sembilan Daerah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bagi Anda penggemar menu Nusantara, bisa melipir ke Momo Cafe yang berlokasi di di kawasan Courtyard by Marriot Bandung Dago, Jalan Ir H Djuanda No 33, Kota Bandung.

Karena di Momo Cafe tersedia 9 kreasi menu Nusantara ala carte yang pastinya menggugah selera para penikmat kuliner.

9 kreasi menu Nusantara ini terbagi dalam beberapa kategori bulan dan daerah.

Di antaranya adalah :

1. Bulan Januari masakan khas Lombok

- Menu makanan ayam taliwang dan minuman serbat jahe.

2. Bulan februari masakan khas Jakarta

- Menu makanan soto Betawi dan minuman bir pletok.

3. Bulan Maret masakan khas Makassar

- Menu makanan konro bakar dan minuman sarraba.

4. Bulan Juni masakan khas Batam

- Menu makanan mie lendir dan minuman teh rarik.

5. Bulan Juli masakan khas Yogyakarta

- Menu makanan gudeg dan minuman wedang uwuh.

6. Bulan Agustus masakan khas Padang

- Menu makanan soto Padang dan minuman reh talua.

7. Bulan September masakan khas Aceh

- Menu makanan ikan asam keueung dan minuman kopi gayo.

8. Bulan oktober masakan khas Solo

- Menu makanan tengkleng dan minuman es dawet.

9. Bulan November masakan khas Surabaya

- Menu makanan pecel bebek dan minuman es cao.

Executif Chef Courtyad by Marriott Bandung Dago, Mokhammad Dhian Radwiyanto, menuturkan, ke-9 sajian nusantara tersebut merupakan bagian dari Program Go- Local Suguhan 'dwipantara'.

"Program ini bertujuan untuk mengangkat kembali kepopuleran beragam sajian khas nusantara yang di Momo Cafe Courtyard by Marriott Dago. Keunikan dari program Go- Local ini terdapat 9 sajian kuliner tanar air dari Lombok, Jakarta , Makassar, Batam, Yogyakarta, Padang, Aceh, Solo, dan Surabaya," ujar Dhian kepada Tribun Jabar, ditemui saat kegiatan peluncuran Program Go- Local Suguhan 'dwipantara' di Momo Cafe Courtyard by Marriott Dago, Senin (20/1/2020).

Dhian mengaku, berberapa menu khas nusantara tersebut adalah keluran menu terbaru yang baru saja diperkenalkan di Momo Cafe.

"Keselurahannya tetap kami usung ala carte, tapi dengan tawaran harga istimewa, yakni dihargai antara Rp 50 ribu hingga Rp 90 ribu," kata Dhian.

Dhian menambahkan, kreasi menu khas Nusantara di Momo Cafe Courtyard by Marriott Dago akan tetap dihadirkan. Mengingat menu khas Nusantara ini peminatnya tetap banyak.

"Tentunya menu khas Nusantara yang kami suguhkan memiliki cita rasa yang menggugah selera, karena menggunakan bahan berkualiatas baik dan halal," jelas Dhian.

Jam operasional Momo Cafe dibuka pada pukul 06.00 WIB hingga 23.00 WIB setiap harinya. (Fasko)

