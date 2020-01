Courtyad by Marriott Bandung Dago Luncurkan Go-Local Suguhan 'dwipantara' Sajian dari 9 Daerah

Beragam sajian khas nusantara yang berasal dari 9 daerah di acara peluncuran Program Go- Local Suguhan 'dwipantara.

Courtyad by Marriott Bandung Dago Luncurkan Program Go- Local Suguhan 'dwipantara' yang Memperkenalkan Beragam Sajian Dari 9 Daerah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Courtyad by Marriott Bandung Dago resmi meluncurkan Program Go- Local Suguhan 'dwipantara', di Momo Cafe Jalan Ir H Djuanda No 33, Kota Bandung, Senin (20/1/2020).

Program ini bertujuan untuk memperkenalkan beragam sajian khas nusantara yang berasal dari 9 daerah, yaitu Lombok, Jakarta , Makassar, Batam, Yogyakarta, Padang, Aceh, Solo, dan Surabaya.

General Manager Courtyad by Marriott Bandung Dago, Kadek Suartana, menuturkan, Program Go- Local Suguhan dwipantara berlangsung selama satu tahun di hotel bintang lima tersebut.

"Setiap bulannya kami akan mengangkat sajian yang berbeda. Program itu dimulai dari Januari 2020 hingga November 2020," ujar Kadek kepada Tribun Jabar, ditemui di sela-sela kegiatan Program Go- Local Suguhan dwipantara.

Para tamu undangan dari perwakilan media, food Blogger, anggota Club Marriott, dan anggota Marriott Bonvoy, juga berkesempatan menikmati sajian dari produk kuliner Go-Local yang disediakan.

Saji produk kuliner Go-Local itu terdiri dari ayam taliwang, soto Betawi, konro bakar, Soto Padang, gudeg, mie lendir, tengkleng, pecel bebek, dan ikan asam keueung.

Serta beberapa sajian minuman khas nusantara berupa serbat jahe, teh tarik , sarraba, wedang uwuh, Bir pletok, dan lainnya.

"Kita tidak perlu bepergian jauh untuk menikmati sajian sajian khas dari daerah tersebut, cukup datang ke Momo Cafe Courtyard by Marriott Bandung Dago," kata Kadek.

Selain menikmati ragam sajian kuliner, para tamu undangan turut dihibur oleh tarian tradisional dan fashion show pakaian adat.

"Alasan kami menghadirkan tarian tradisional fashion show pakaian adat yakni sebagai bentuk komitmen Courtyard by Marriott Bandung Dago untuk selalu berpatisipasi dalam melestarikan budaya Indonesia," pungkas Kadek.