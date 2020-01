BREAKING NEWS- Ezechiel Resmi Tinggalkan Persib Bandung, Gabung Bhayangkara FC

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Simpang siur mengenai nasib Persib Bandung, Ezechiel N Douassel akhirnya terjawab.

Pemain asal Chad, Ezechiel N Douassel, resmi hengkang dari Persib Bandung dan pindah ke Bhanyangkara FC.

Bhayangkara FC pun resmi memperkenalkan Ezechiel melalui akun Instagram resmi Bhayangkara FC, Selasa (21/1/2020) sekitar pukul 23.00 WIB.

Dari akun Instragram Bhayangkara FC bertuliskan "The King is Here, King Ezechiel N'Douassel, welcome bro".

Kabar kepindahan Ezechiel N Douassel dari Persib Bandung, sebenarnya, bukan sesuatu hal yang mengejutkan.

Itu lantaran sang pemain sudah mengajukan surat resmi untuk mengundurkan diri dari Pangeran Biru.

Demikian pula soal pelabuhan baru Ezechiel N Douassel, Bhayangkara FC, tak begitu mengejutkan.

Sejak awal, Bhayangkara FC memang santer diberitakan sangat menginginkan jasa Ezechiel N Douassel.

Resmi undurkan diri

Striker asal Chad, Ezechiel N Douassel, ternyata sudah secara resmi menyampaikan pengunduran diri kepada manajemen Persib Bandung.