Fans Liverpool Mulai Pede, Punya Chant Baru, We're Gonna Win The League, Ini Reaksi Klopp

TRIBUNJABAR.ID - Kemenangan Liverpool atas Manchester United semalam membuat Kopites kian optimistis.

Di Anfield, tadi malam, The Reds menang 2-0.

Gol kemenangan Liverpool dipersembahkan oleh Virgil van Dijk dan Mohamed Salah.

Menjelang laga berakhir, fans Liverpool di Anfield bernyanyi.

Mereka bernyanyi jika di akhir musim Liverpool akan menjadi juara Liga Primer Inggris.

Ya, penantian selama 30 tahun sepertinya akan berakhir musim ini.

Menurut Youtube This Is Anfield, ini untuk pertama kalinya fans Liverpool bernyanyi tentang memenangkan Liga Primer Inggris di musim ini.

Dan ini dinyanyikan fans Liverpool seusai menang lawan Manchester United.

Liriknya antara lain, "And now you're gonne believe us. We're gonna win The League."

Ini merupakan chant baru pendukung Liverpool.