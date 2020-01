Mau Rayakan Tahun Baru Imlek Bersama Yuni Shara? Yuk Datang Saja ke Sini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Tahun baru Imlek akan diperingati pada Sabtu, 25 Januari 2020. Berbeda dengan tahun baru yang ramai dengan pesta kembang api, perayaan Imlek justru dirayakan dengan tradisi.

Ada yang spesial dari InterContinental Bandung Dago Pakar di perayaan Imlek tahun ini.

Mengusung tema “Celebrate The Year Of Rat” perayaan makan malam Imlek diadakan pada Jumat, 24 Januari 2020.

Marketing Communications InterContinental Bandung Dago Pakar, Dina Novia Faisal mengatakan perayaan acara makan malam set menu ala Chinese ini akan digelar di Grand Ballroom InterContinental Bandung Dago Pakar mulai pukul 18.00 WIB hingga 22.00 WIB.

"Acara akan dimulai dengan aksi dari barongsai di area lobby pada pukul 17.00 WIB. Acara tradisi selanjutnya yaitu proses tradisional yee-sang yang akan dilakukan oleh pihak manajemen dari InterContinental Bandung Dago Pakar," ujar Dina, Kamis (16/1/2020).

Menurutnya, akan ada juga pertunjukan dari liong yang spektakuler mengitari lobby hingga ke Damai Restaurant.

• Kirim Kata Mutiara yang Indah Buat Ucapan Tahun Baru Imlek 2020, Bisa Buat Update di Media Sosial

• Merayakan Tahun Baru Imlek 2020, 5 Makanan Ini Harus Ada di Meja Makan, Ini Daftarnya

Tidak hanya sampai di situ, ada juga acara utama diselenggarakan di Grand Ballroom dengan menyajikan Chinese set menu yang spesial diracik sedemikian rupa oleh Chef Xianchun Meng yang berasal dari Beijing.

Menu-menu yang dapat dinikmati pada malam tersebut seperti, berbagai menu pilihan seperti Five Treasure Chinese Combination, Stewed 8- Head Abalone and Chinese Spinach ‘Po chay’ Braised Hoisom and Leeks Steamed Lazy Fish with Imperial Sauce Chef Meng’s Signature dished Pineapple Fried Rice, Mango Pudding with Fresh Berries, dan masih banyak lagi.

Acara makan malam kali ini ditemani dengan berbagai penampilan dari barongsai, liong, Chinese dancer, dan akan terasa lebih meriah dengan penampilan penyanyi terkenal Yuni Shara.