Inilah Kafe di Bandung yang Lagi Viral, Namanya Cafe More, Kopi Diracik Barista Penyandang Tunanetra

TRIBUNJABAR.ID - Beragam coffee shop bermunculan demi menyajikan kopi dan tempat nyaman untuk para penikmatnya.

Kamu dapat menemukan dua unsur tersebut bila bertandang ke Cafe More di Bandung.

Di sini kamu dapat menjajal kopi racikan barista penyandang tunanetra.

Baru-baru ini kafe ini viral di media sosial.

Kafe ini baru buka pada Desember 2019 lalu.

Pelatihan barista sebelum terjun ke Cafe More

Kementerian Sosial RI melalui Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna Bandung dengan Siloam Center for The Blind of Korea melakukan pelatihan barista kepada penyandang tunanetra.

“Program pelatihan barista tersebut hasil kerjasama Kementerian Sosial RI dan Siloam Center for The Blind of Korea,” jelas Cheisya Legi selaku Manager Cafe More saat dihubungi Kompas.com, Senin (13/01/2020).

Pelatihan barista ini merupakan salah satu upaya kemandirian bagi penyandang tunanetra. Ilmu yang didapat bisa menjadi salah satu modal hidup mereka.

“Kementerian Sosial RI melalui Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna Bandung terus berusaha melahirkan para penyandang disabilitas sensorik netra menjadi pribadi yang lebih mandiri,” jelas Cheisya.