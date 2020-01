Donwload Lagu Baru Taeyeon SNSD - Dear Me, Lengkap dengan Lirik Lagu & Music Video, Unduh di Sini!

Taeyeon SNSD merilis lagu baru berikut music video berjudul Dear Me, lagu sudah bisa di download berikut ini

TRIBUNJABAR.ID - Salah satu member SNSD, Taeyeon baru saja merilis single barunya.

Taeyeon merilis lagu dan music video berjudul 'Dear Me' pada 15 Januari 2020.

Lagu 'Dear Me' merupakan salah satu lagu andalan di album repackage 'Purpose'.

Lagu ini adalah lagu bergenre ballad dengan iringan musik akustik.

Selain 'Dear Me', lagu 'My Tragedy' dan 'Drawing Our Moments' juga merupakan lagu baru di album repackage tersebut.

Bagi kamu yang penasaran, berikut lirik lagu Taeyeon - Dear Me, beserta music video dan panduan download MP3.

Berikut ini lirik lagu Dear Me - Taeyeon

Nal noajwo

Sum swil su itge

I seuchyeo ganeun

Punggyeong soge jayuropge

Noraehadeut naegedo

Deullyeojugo sipeun geu mal

I love myself

I trust myself

Naegen eopseotdeon geu mal