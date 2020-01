Ada Kartu Anggota hingga Jabatan, Anggota Sunda Empire-Earth Empire Sebut Pemerintah Permanen Dunia

TRIBUNJABAR.ID - Nama Sunda Empire menjadi bahan pembicaraan setelah postingan akun Facebook Renny Khairani Miller viral.

Sunda Empire diduga merupakan kerajaan fiktif yang ada di Bandung.

Berdasarkan postingan Renny Khairani, sejumlah orang yang diduga anggota Sunda Empire terlihat mengenakan seragam loreng-loreng ala militer dan jas hitam.

Penampilan mereka juga dilengkapi baret dan aksesoris seperti pin bintang.

Pada 22 Maret 2019, Renny Khairani sempat memposting sebuah foto yang diduga kartu anggota.

Di foto tersebut, ada lambang yang diduga lambang Sunda Empire.

Ada pula foto Renny Khairani yang mengenakan seragam dan baret.

"Grand Prime Minister of The Sunda Empire - Earth Empire Give The Acknowledgement That The Bearer Is Abroad On International Soldaat Leger Assigntment To Afford Assitance and Protection According To The Diplomatic Immunity and Immunity Right Identity As: Humanitarian Army," begitu tulisan di foto tersebut.

Dalam postingan itu, ada juga penjabaran mengenai Renny Khairani.

Seperti posisinya sebagai Governor General Pasifi Territory dan rankingnya Lieutenant General Imperial Forces The Pentagon M4 Soldaat Leger Wereld (SLP).