Stok Cabai di Pasar Induk Cikopo Purwakarta Disebut Langka, Ternyata Ini Faktanya

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Harga komoditas cabai di Purwakarta sempat melambung tinggi beberapa hari ini, seperti yang terjadi di Pasar Leuwipanjang, dengan harga per kilogramnya Rp 80 ribu.

Kenaikan harga cabai di Purwakarta ini menurut pedagang di Pasar Leuwipanjang ditenggarai karena faktor ketersediaan cabai di pasar induk Cikopo langka.

Namun, faktanya di Pasar Induk Cikopo itu ternyata banyak stok cabai.

Salah seorang pelaku usaha cabai di Pasar Induk Cikopo, Muhamad Rois (22) mengakui memang beberapa hari lalu sempat berkurang ketersediaan cabai di Pasar Induk Cikopo.

"Memang kemarin itu harga dari petani atau pemasoknya barang berkurang. Stok cabai ini berasal dari Jember Jawa Timur. Sekali datang mengirim cabai minimal 4 ton," kata Rois di Pasar Induk Cikopo, Kamis (16/1/2020).

Rois menambahkan distribusi cabai selalu datang setiap hari ke Pasar Induk Cikopo.

Dalam sehari, Rois juga menyebut stok cabai pun langsung habis.

Tetapi, beberapa hari lalu, kata Rois, para pembeli pun berkurang dalam membeli cabai seperti dari pembelian 20 kilogram menjadi 10 kilogram.

"Setiap hari mah ada stoknya. Hanya berkurang saja. Paling mahal itu cabai setan Rp 70 ribu per kilogram, cabai merah Rp 60 ribu per kilogram, dan cabai rawit Rp 25 ribu per kilogram," ujarnya.

